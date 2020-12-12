灣仔地盤工疑鑿穿煤氣喉　地面熏黑電線焚毀　6職員傷一人仍留醫

周五（11日）晚上約10時半，灣仔謝斐道資本中心對開水務署水管工程地盤，疑有工人誤鑿煤氣喉。其後6名煤氣公司男職員到場處理時，地盤突然發生搶火，地底噴出熊熊烈火，火舌更高達一層樓，6名男職員面及手燒傷送院。 至今日（12日）早上9時許，肇事地盤仍未解封，工人用圍欄封鎖起火位置，有水務署的職員到場了解及檢查。現場可見，起火位置對開地面及牆身熏黑，地面更遺有大量燒毀的電線。另外有3輛電單車遭焚毀，警方張貼告示呼籲車主與警方聯絡。至於6名傷者中，仍有一名 55歲姓施男子仍在留醫，其餘人士已經出院。 至今早，煤氣公司發言人表示，由於當局需在意外現場調查事件經過，煤氣公司未能繼續維修受損喉管，有7個工商業客戶的供氣受到影響。

據網上影片可見，事發時地底噴出熊熊烈火，火舌高達一層樓，消防員到場射水撲救，至晚上約11時18分大致救熄。至於受傷的6名煤氣公司男職員面及手燒傷，他們清醒送院治理，其中3人傷勢較重，包括1名55歲姓施男傷者，他需轉送瑪麗醫院治理。至周六（12日）早上，除了施男外，其餘傷者已經出院。

消防在起火工程地盤調查。（陳浩然攝）

煤氣公司：煤氣公司6名職員燒傷 1人仍留院觀察

至今早（12日）煤氣公司發言人表示，周五（11日）晚上10時許，懷疑有人在進行工程時鑿穿地底煤氣喉，有煤氣洩漏。煤氣公司職員接到通知，到場協助，現場出現不明火種，因而導致搶火，煤氣公司6名職員走避不及，被火燒傷，被送往醫院治理，其中5人在接受治療後已經出院，另外1名傷者需留院觀察。

煤氣公司未能維修受損喉管 7客戶供氣受影響

煤氣公司指，對受傷員工表示慰問，並會跟進其傷勢進展，予以協助，並希望受傷員工早日康復。由於當局要在意外現場調查事件經過，煤氣公司未能繼續維修受損喉管，有7個工商業客戶的供氣受到影響。因當局正調查意外原因，目前並不宜作任何揣測。