奪命車禍｜新娘潭路私家車撼燈柱　車身斷開兩截　20歲司機送院亡

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大埔新娘潭路發生奪命車禍。今（14日）晚約9時39分，一輛白色私家車，沿新娘潭路往大尾督方向行駛。途至近燒烤區1號場對開右彎時失控，左邊車身猛撼燈柱，繼而剷入草叢內，燈柱整條斷裂，車身幾乎斷開兩截。意外後，姓梁（20歲）男司機被困車內，由消防救出時，已嚴重受傷昏迷，被送往那打素醫院搶救後，終告不治。
警方事後封鎖現調查，現場可見，路面遺有約30米長胎痕。新界北總區交通部特別調查隊已接手調查案件，並呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。據了解，涉事私家車為本田CIVIC R，登記車主為一間保安公司。
翻查資料，大埔新娘潭路位於八仙嶺郊野公園與船灣郊野公園之間，頭尾接大美督汀角路和鹿頸路。由於路段迂迴曲折，路窄而且多彎位，以往曾發生多次致命交通意外。
今年7月7日，一名28歲姓梁男鐵騎士，沿新娘潭路往沙頭角方向行駛，至南坑尾近燒烤場對開一個彎位時失控自炒，鐵騎士被拋出數米外墮地重創昏迷，送院搶救後不治；去年11月3日，一名57歲姓李男子，駕駛電單車沿新娘潭路往鹿頸方向行駛，當駛至近南坑尾時，該電單車越線與私家車相撞。電單車司機頭部和胸部嚴重受傷，昏迷送院搶救後不治。
涉事私家車車身幾乎斷開兩截，變成廢鐵。（陳永武攝）
涉事私家車車身幾乎斷開兩截，燈柱亦被撞斷。（陳永武攝）
涉事私家車車身幾乎斷開兩截，變成廢鐵。（陳永武攝）
涉事私家車車身幾乎斷開兩截，變成廢鐵。（陳永武攝）
車內遺有血漬。（陳永武攝）