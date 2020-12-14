奪命車禍｜新娘潭路私家車撼燈柱　車身斷開兩截　20歲司機送院亡

大埔新娘潭路發生奪命車禍。今（14日）晚約9時39分，一輛白色私家車，沿新娘潭路往大尾督方向行駛。途至近燒烤區1號場對開右彎時失控，左邊車身猛撼燈柱，繼而剷入草叢內，燈柱整條斷裂，車身幾乎斷開兩截。意外後，姓梁（20歲）男司機被困車內，由消防救出時，已嚴重受傷昏迷，被送往那打素醫院搶救後，終告不治。

警方事後封鎖現調查，現場可見，路面遺有約30米長胎痕。新界北總區交通部特別調查隊已接手調查案件，並呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。據了解，涉事私家車為本田CIVIC R，登記車主為一間保安公司。