長洲警署「翻閹」CID疑因金錢問題　自轟太陽穴當場身亡

撰文：凌逸德
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長洲警署有一名警務人員自轟太陽穴當場身亡。今日（15日）下午4時48分，長洲警署有人報案，指警署內有人自殺。消息指，事主為57歲姓曾刑事調查隊高級警員，為退休後續聘的「翻閹」警務人員。他於自己隸屬的刑事調查隊Whatsapp群組發布一個訊息，內容提及向各人道歉及道別，感謝同僚的幫忙，並要求同僚通知其太太及友人，並聲稱自己在警署的錄影會面室。其後，同僚趕往了解，發現死者倒斃於錄影會面室內，他右手持槍，太陽穴有傷口，初步相信他向右邊太陽穴開槍，其後救護員到場證實死亡。
消息指，警方在現場檢獲死者遺書，聲稱疑因金錢問題自尋短見。死者昨晚當值夜更，今晨已下班，原本今日放假，惟在警署內尋死。
過往亦曾發生警員開槍尋死事件。2014年10月1日凌晨2時許，北角警署傳來槍聲，警員立刻封鎖警署調查，於一辦公室內，發現一名外籍總督察頭部中彈，懷疑開槍自殺，送院後不治，死者為當年50歲的東區刑事總督察方立聲(AndrewPaulPhilips)。
2005年6月，慈雲山警署一更衣室內，一名警員被發現昏迷倒地，右邊頭部有槍傷，懷疑其使用佩槍自殺，送院搶救後不治。
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