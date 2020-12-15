長洲警署「翻閹」CID疑因金錢問題　自轟太陽穴當場身亡

長洲警署有一名警務人員自轟太陽穴當場身亡。今日（15日）下午4時48分，長洲警署有人報案，指警署內有人自殺。消息指，事主為57歲姓曾刑事調查隊高級警員，為退休後續聘的「翻閹」警務人員。他於自己隸屬的刑事調查隊Whatsapp群組發布一個訊息，內容提及向各人道歉及道別，感謝同僚的幫忙，並要求同僚通知其太太及友人，並聲稱自己在警署的錄影會面室。其後，同僚趕往了解，發現死者倒斃於錄影會面室內，他右手持槍，太陽穴有傷口，初步相信他向右邊太陽穴開槍，其後救護員到場證實死亡。

消息指，警方在現場檢獲死者遺書，聲稱疑因金錢問題自尋短見。死者昨晚當值夜更，今晨已下班，原本今日放假，惟在警署內尋死。