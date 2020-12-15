網購西班牙火腿遇騙案 　騙徒開多個專頁呃人　苦主：佢仲運作緊

臨近聖誕節，受疫情影響下，不少市民選擇留在家中過節。市民李先生於上月尾，從Facebook專頁「Spanish Flavor」購入價格550元的原隻西班牙火腿，打算於聖誕節享用。豈料付款後，追問賣方何時送貨時，被對方封鎖對話。他曾舉報專頁，但騙徒懷疑再以不同名字的專頁運作，李先生擔心有更多人受騙，於是報警。李先生坦言，報警目的不是為追討款項，「550元真係唔係一個大數，但佢一直運作就會愈來愈多人受騙。」 警方表示，於12月4日接獲姓李男子報案，指匯款後未能與賣家聯絡，亦未有收到貨品，懷疑受騙。案件列以欺騙手段取得財產，交由灣仔警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

李先生於11月尾，從Facebook專頁「Spanish Flavor」購入原隻西班牙火腿，價錢為550元，打算於聖誕節享用。李先生指，自己對火腿不熟悉「唔知市價」，但見「對方有問有答」，他不虞有詐，前往付款。騙徒傳來一張QR code，著他到便利店付款，李先生付款後詢問賣家何時送貨，隨即被騙徒封鎖對話。

李先生懷疑自己受騙，於12月4日利用另一個Facebook賬戶，再與賣家接觸，李先生假扮新客，詢問對方何時送貨，對方回答「順豐速運、數天送到」，李先生隨即表露身分，指自己早前購入火腿，但再次被騙徒封鎖對話，李先生馬上前往報案。

留言提醒網民 遭騙徒恐嚇：係咪想死啊

李先生友人於Facebook發現，騙徒以另一專頁「Imported good taste」同樣售賣火腿，李先生留言提醒其他網民以免受騙，反遭騙徒以粗言穢語恐嚇「係咪想死啊」、「點咗你相」。不少網民於Facebook表示，騙徒有多個不同專頁作詐騙，

李先生指，自己一向有從Facebook購物，「可能大意咗」。他曾多次舉報專頁，但對方仍然運作。他坦言報警目的不是為追討款項，「550元真係唔係一個大數，但很多人算數，佢一直運作就會愈來愈多人受騙。」他引述警方指，這類騙案騙徒可能身在內地，除非對方入境，否則難以將騙徒緝拿歸案。他認為若警方有最新資訊，應該提醒市民這些騙案，他又認為Facebook監管不足，騙徒容易犯案。

警方表示，灣仔分區警署於12月4日接獲一名39歲姓李男子報案，指於11月24日從網上社交平台向他人購買一盒約值550元的火腿，報案人按指示匯款後，未能與賣家聯絡，亦未有收到貨品，懷疑受騙。人員經初步調查，案件列以欺騙手段取得財產，交由灣仔警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。