寒冷天氣│無懼低溫繼續落水　惟人數驟減　早泳客：越來越少人咯

天文台於昨晚（16日）10時正，發出本港今年入冬以來首個寒冷天氣警告。天文台表示，冬季季候風正為廣東帶來寒冷的天氣，今早（17日）本港大部分地區氣溫下降至12度或以下。本港市區清晨6時的氣溫，亦僅徘徊在13度左右。雖然氣溫顯著下降，但對於風雨不改的早泳泳客來說，可謂沒有難度，繼續穿上泳裝，在冰凍的海水中暢泳。惟平時最少有十幾人一起游早水的紅磡大環山海邊，今早卻只得兩人落水，當中有泳客慨嘆：「病嘅病、做手術嘅做手術，越來越少人咯!」

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今早冒著寒風落水的其中一人是陳女士。她今年六秩晉九，體魄仍如壯年。她邊做熱身運動邊向記者稱：「我每日都來游水，游咗十幾年喇，今日都算凍，做足熱身運動至落水就無問題。游完先至精神爽利呀!」她隨即落水暢游。大約5分鐘後她返回岸上，抹身穿衣離去，之後會繼續上班；

至於另一人則是黎先生。他未有透露年紀，但目測已過花甲之年。看到記者訪問陳女士，只穿泳褲泳帽，赤著上身的他竟鬼馬地向著鏡頭作出「V」字手勢，人老心不老。記者平日見到上址會有十多人在游泳，被問及今日只得兩人時，他即嘆了一口大氣：「病嘅病、做手術嘅做手術，越來越少人咯!」隨即跳入海中。

訪問期間，一名老翁走近搭訕，原來他亦曾是游早水的泳客之一，但較早時剛做了涉及骨髓的手術，故不宜落水，但仍無礙他到岸邊找老友聊聊天、看看日出。