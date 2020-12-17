瑜伽女導師坐朋友車意外後索540萬保險　被揭造假雙雙被捕

一名38歲瑜伽女導師於今年6月乘坐男友人駕駛的電單車期間意外倒地，至11月向男友人已購買汽車第三者保險的保險公司提出民事索償，聲稱失去未來25年的工作能力，索償高達540萬元。保險公司經調查後，發現瑜伽女導師如常工作，工作地點更在其47歲男友人的中醫診所。保險公司懷疑受騙，故報警求助。商業罪案調查科經調查後，昨（16日）及今日拘捕2名男女，涉嫌串謀欺詐保險公司，調查仍在進行當中，不排除有更多人被捕。

商業罪案調查科訛稱騙案調查組總督察馮培基交代案情。（陳浩然攝）

商業罪案調查科訛稱騙案調查組總督察馮培基表示，案發於今年6月30日，涉案女子乘坐男友人駕駛的電單車期間，電單車失控令她受傷倒地，需送院治理。至11月，該女子透過律師向中醫診所負責人(即涉事男友人)已購買汽車第三者保險的保險公司提出民事索償。女子聲稱為自僱瑜伽導師，因交通意外令她受傷並失去工作能力，於未來25年均會失去工作收入，並需要支付額外生活開支，故向保險公司索償共540萬元。

保險公司收到索償並經調查後，發現該名女子索償期間仍繼續其瑜伽導師的工作獲取收入，而她教授瑜伽的地方更在其男友人，即民事索償案被告人的工作地方，保險公司懷疑2人串謀詐騙巨額索償金遂報警求助。

商罪科接報調查案件，發現男友人亦知悉涉案女子在索償期間工作，卻沒有通知保險公司。遂於昨日及今日下午在油麻地將涉案38歲姓陳女子及47歲姓盧男子拘捕，涉嫌欺詐。2人正被扣查，警方己檢取涉案文件，調查仍在進行當中，不排除有更多人被捕。

警方指，於任何保險索償中，任何人如用欺騙手段並意圖詐騙，包括提交失實或虛假的保險索償，誇大傷勢，甚至串謀製造交通意外，均會干犯盜竊條例第16A條欺詐罪，最高可被判監14年，市民切勿以身試法。