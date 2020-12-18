疫情下工傷減死亡數反增　工會指安全風險仍高促加強巡查

工業傷亡權益會今日（18日）交代今年工傷及職安大事回顧。受疫情影響，裁員、停工等情況令今年上半年工業意外數字較去年同期下跌兩成半，惟死亡數字不跌反升，原因除了趕工外，更重要是風險評估不足、安全設備不足、施工流程不當情況沒有改善。另外，勞工處正跟進257宗懷疑因工感染新冠肺炎的僱員補償個案，僅7%僱主確認承擔賠償，工會稱結果不理想，指政府逃避把新冠肺炎納入須補償職業病範圍內。而對於近日屢有地盤爆疫，工會認為政府對地盤爆疫的事後工作要更為強硬。

總幹事蕭倩文表示，根據勞工處數字，2020年上半年共發生12,389宗工業意外，較去年同期下跌25%，另今年有113宗職業死亡意外。她預計全年工傷數字會下跌三成，原因應該是受疫情影響，各行各業都有裁員、開工不足和間歇性停工情況。

然而，職業死亡個案數字不跌反升，工權會於本年度共跟進或紀錄53宗相關個案，其中致命工業意外最少發生25宗，較去年增加3宗，反映安全風險仍高。工會發現第三、四波疫情爆發時致命工業意外頻生，認為趕工可能是其中一個意外頻生原因，有業界工友亦反映經常超時工作，甚至每月工作28日。惟她認為最主要仍是風險評估不足、安全設備不足、施工流程不當情況沒有改善。

她亦表示，部分致命意外中，地盤未有即時報警而改為召救護車；沒有即時通知勞工處；以及懷疑事後改動現場環境，令警方及勞工處無法入內調查及發出停工令。她要求勞工處公開交代意外成因，並加強對全港地盤突擊巡查。

另外，今年截至12月9日，勞工處正跟進257宗懷疑因工感染新冠肺炎的僱員補償個案，惟當中僅18宗的僱主確認承擔賠償。幹事謝欣然指結果不理想，認為僱員對自己權益認識不足，且政府逃避把新冠肺炎納入須補償職業病範圍內，引致僱員、僱主及保險公司在無清晰標準下，無頭緒如何處理有關工傷，而選擇等候勞工處結果。蕭倩文又提到，工人若有大機會被同事傳染，而家人及居住地點無確診個案即可列為工傷。

近月多個地盤爆疫，蕭倩文指出應強制要求爆疫地盤全部工作人員接受檢測，她亦批評有地盤只停工兩至三日，而衞生署僅建議停工日期而非強制性停工，認為爆疫的事後工作要更為強硬。

至於政府於2018年提出修法提高職安罰則，最新政府提出新方案，將交到勞工顧問委員會和立法會討論，有望下年落實。工權會對此表示歡迎，並會在新例落成後監察成效，幹事余嘉浩亦表示，新措施要有阻嚇力，勞工處應盡力搜尋證據以供法庭有全面判決；相關法例條文應加入合理量刑指引予法官參考。