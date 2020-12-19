涉用假單呃912萬元口罩資助　「黃廠」及「香港人口罩」董事被捕

昨日（18日）警方拘捕5名男女，涉嫌於今年3月至11月期間，利用四間不同公司，扮演製造口罩器材供應商、原材料供應商、製造口罩的公司及口罩本地分銷商，並疑製造虛假單據，訛稱口罩成本價錢每個2.28元，向政府提供1000萬個口罩，再串謀欺詐政府「本地口罩生產資助計劃」批出912萬。 據了解，一名姓羅被捕男子，為黃廠「Yellow Factory」商業登記上的擁有人；另一名姓朱被捕女子則是負責生產「香港人口罩」的公司的註冊董事。

「黃廠」於11月18日發表聲明，稱無意觸犯國安法，而銅鑼灣及旺角門市已暫時停止營業，訂貨網頁亦暫停運作。

口罩生產商「黃廠」早前發聲明：無意觸犯國安法

據資料顯示，本地口罩生產商「黃廠」Yellow Factory支持反修例運動，該公司目標明確支持「黃色經濟圈」，其生產的口罩均印有「FDNOL」，即「五大訴求，缺一不可」字眼。惟近月，該公司被《大公報》及《文匯報》稱其涉違《國安法》，「黃廠」其後於11月18日發表聲明，稱無意觸犯國安法，但為員工及顧客著想，銅鑼灣及旺角門市已暫時停止營業，訂貨網頁亦暫停運作。

而另一間「香港人口罩」的網頁簡介指，該公司由一班「來自各行各業包括出口業、零售業、退休人士，教師，甚至家庭主婦等愛香港人士組成」。內容指，公司經兩個多月籌備，終成功組成「香港人口罩」生產線，並正式投入生產。而該公司目標能以「半個社企」模式運作，出售口罩之餘，更希望日後可免費派發給社福機構及弱勢社群。

「香港人口罩」的網頁簡介指，該公司由一班「來自各行各業包括出口業、零售業、退休人士，教師，甚至家庭主婦等愛香港人士組成」。

根據政府的「本地口罩生產資助計劃」，本地口罩生產商申請時，須以成本價向政府每月提供200萬個口罩，而其餘的口罩亦必須售予本地賣家。而政府從涉案口罩公司購入1,000萬個口罩，口罩公司報稱口罩價格平均一個價值2.28元，即政府已支付首兩月所生產的400萬個口罩及資助金額共912萬元，惟口罩實際價格及來源仍在調查中。

原材料公司無購貨紀錄 銀行無交易紀錄

警方調查發現，其中3間公司的董事同時為一間公司僱主及員工，提供原材料公司並無購入原材料紀錄，銀行紀錄亦無顯示與製造口罩公司的交易紀錄。警方亦發現，本地分銷商部分單據及送貨單日子，早於公司成立日期及租用報稱地址日期，部份單據單地址亦不完整。昨日（18日）財富調查組人員採取拘捕行動，以「串謀欺詐」拘捕口罩公司董事3女2男，年齡介乎28至51歲。他們現仍被扣留調查。警方不排除稍後有更多人被捕。

根據生產力局網頁，目前政府正資助20條本地生產線。負責審批資助申請的商經局回應傳媒查詢時，未有回應涉事口罩去向，僅指警方已作出拘捕行動，現階段不便評論案件詳情。