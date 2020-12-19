元朗村屋一屋狗屎、糧水用盡　兩狗疑捱餓一死一皮包骨

元朗發生一宗懷疑虐待動物案，今（19日）午3時許，大樹下西路油渣埔天麗花園地下一村屋單位，有人發現屋外有狗隻死亡，屋內有一隻狗體型瘦削，但單位無人，懷疑有人虐待動物，於是報警求助。警方接報到場調查，懷疑單位只用作飼養狗隻，狗主甚少出現，屋內一地狗糞，糧水耗盡，懷疑兩狗捱餓多時。其中一隻黑色爹利犬（又稱㹴犬）倒地死亡；另一隻哥基犬則瘦至皮包骨，身體虛弱。愛護動物協會人員到場協助警方調查，其後帶走哥基犬才進一步檢查。

現場所見，天麗花園只有一棟三層高村屋，而涉案單位位於地下，內有一條樓梯，可通往上一層，屋內一地糞便，掛有衣物及有雪櫃。翻查資料，天麗花園過往亦曾發生虐狗案，2013年1月，有警員巡經天麗花園單位時，聽到地下傳出多頭犬隻叫聲，屋內傳惡臭，發現養有11隻比高犬，6隻幼犬被困穩內無水無糧，警方其後拘捕一名54歲姓莊男狗主，他住地下及一樓。

愛協發言人表示，愛協今日較早前接獲一名市民通知，於元朗油渣埔村有兩隻狗被遺留於一單位內，缺乏主人照顧，懷疑其中一隻已死亡。愛協督察到場後發現一隻十分瘦弱的棕色哥基犬，另一隻黑色梗犬已死亡，兩隻狗均有晶片，愛協報警通知警方到場。現場所見，狗主沒有為狗隻提供水及糧食。愛協督察將哥基犬帶回愛協灣仔中心交由獸醫檢查及治理，黑色狗隻屍體將先由愛協暫時保管，再轉交漁護署化驗。警方現已就此案立案調查。