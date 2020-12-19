新冠肺炎｜伊院走佬確診病人李運強照片曝光　警搜索兩日現正通緝

伊利沙伯醫院一名63歲男子（第7379宗個案）昨（18日）午擅自離開醫院，院方報警。案件被列作「逃避/逃脫進入醫院/收容所/隔離區檢疫所等」，警方正協助追尋，並已通緝該男病人李運強。這名男病人身高約1.6米，中等身材及蓄黑色短頭髮，離院時身穿病人服、深藍色外套及運動鞋，並有佩戴外科口罩。他本身住在花園街198號，據悉他報稱無業。警方一連兩日在其出沒地點及住所搜索，至今未有發現。

伊利沙伯醫院昨晚公布，一名63歲確診新型肺炎的男病人，由12月14日起入住該院隔離病房接受治療，昨午約5時，病房職員發現病人試圖離開病房，職員隨即追出，但病人已經樓梯逃去無蹤。病房職員立即通知醫院保安在院內進行搜索，惟未有發現，遂報警求助，院方晚上近10時才公布，遲了5小時。

警方表示，昨午約5時28分接獲伊院一名姓關（55歲）女醫生報案，指一名姓李（63歲）確診新冠肺炎男病人，擅自離開隔離病房後不知所終，要求警方協助。警方將案件列作「逃避／逃脫進入醫院／收容所／隔離區檢疫所等」，正協助相關部門追尋涉案病人下落。

一名警員戴上面罩、口罩及穿上藍色保護袍，留在地下看守。

今晨約10時，多名警員乘坐警車抵達男病人位於花園街198號的住所，其中三名警員身穿全套高規格的白色生化保護袍上樓尋人，另有兩名警員戴上面罩、口罩及穿上普通藍色保護袍，留在地下看守。三名警員登樓視察近一小時左右，疑未有發現男病人的行蹤，於是落樓乘警車離開現場。