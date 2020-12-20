新冠肺炎｜逃離伊院確診男病人仍失蹤　鄰居斥自私　加強消毒自保

第四波新冠肺炎疫情持續，周五（18日）伊利沙伯醫院一名63歲確診男病人李運強涉嫌「走佬」逃離病房，警方連日四處搜查及通緝他，並到該名男子報稱居住的花園街198號唐樓尋人，惟一直未有發現。 記者今日（20日）到該唐樓了解，同層鄰居直斥對方行為自私，又指「擔心都無辦法，無錢可以搬去邊度」；亦有街坊表示其逃走行為「累街坊！都唔知會惹到邊個！」。

鄰居羅先生表示，自己剛搬進單位不久，並不認識被通緝的男子，但直斥對方行為「自私﹑唔負責任」，又指「擔心都無辦法，無錢可以搬去邊度」，目前只能加強消毒及勤戴口罩。

街坊溫先生則表示，涉案男子經常在附近出現，指對方已居於上址多時，直斥其逃走行為「累街坊！都唔知會惹到邊個！」他續指，昨晚10時多曾目賭多名身穿保護衣的警員到場搜索尋人。對於上址唐樓曾先後出現數宗確診個案，他表示不感到擔心，「帶返口罩就無事！」又認為目前疫情反覆源於政府防疫把關做得不足夠。

伊利沙伯醫院一名63歲確診男病人李運強（第7379宗個案），前日（18日）下午擅自離開醫院，院方隨即報警求助。案件被列作「逃避／逃脫進入醫院／收容所／隔離區檢疫所等」，警方一連兩日到其報住的花園街198號寓所搜索，惟未有發現，目前男子已被警方通緝。

據資料顯示，該名男子身高約1.6米，中等身材及蓄黑色短頭髮，離院時身穿病人服、深藍色外套及運動鞋，並有佩戴外科口罩，據悉他報稱無業。