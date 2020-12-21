01直擊｜倫敦希斯路機場　港人「衝關」返港最後一刻！｜有片

英國新型冠狀病毒變種病毒株「失控」，不但英國首相約翰遜煞停國民的聖誕假期，歐洲各國均紛紛禁止英國航班入境，而港府將由明日凌晨、即今日（21日）午夜起禁止由英國來港載客航班抵港。《香港01》特約記者在當地時間21日上午9時，於倫敦希斯路機場直擊最新情況。有港人趕上最後的國泰航班回港，亦有人起床後知悉香港對英封關消息，以市價近五倍價錢購買機票，趕回香港過聖誕節。 特約記者 岳靈 倫敦希斯路機場直擊

希斯路機場離境大流外滿是趕在鎖國前離英的人，就算戴上口罩仍可從他們眼神和肢體動作感受到其焦急之情。（特約記者岳靈攝）

根據機管局抵港航班資訊及倫敦希斯路機場離境航班資料顯示，原定本港22日有三班機由英國抵港，包括國泰航空的編號CX252客機，以及維珍航班的編號VS636及VS206的兩班航班。不過英國航班暫停抵港令生效，料有一班機搶閘回港無望，最後一班英國抵港航班將是VS636。

在英國時間21日上午約9時，特派記者親身前往希斯路機場2號客運大樓視察。希斯路機場正實施特別人流管制，在場管理人流的保安指，由於大樓內人流過多，為了讓登機人士保持社交距離，凡未有登機證人士，一律禁止進入機場。現場有人專誠來送機，但保安不讓他內進，只著他把朋友從大樓叫出來。記者以採訪為由要求入內，但保安指必須事前向機場管理申請批准阻攔。記者只得在其他道路潛入。

香港宣布在21日午夜起後所有來自英國的航班禁止抵港，故由倫敦飛往香港的是國泰CX252將是最後航班之一，預定於上午11時15分起飛。由於接近起飛時間，國泰的登記櫃台只有寥寥數人排隊等候。一對香港夫婦在櫃台登記完畢，隨即匆忙跑入閘口，只向記者拋下一句﹕「我哋趕時間！」

另外一名外籍人士同樣乘搭同一班飛機往香港，他快速奔跑入閘時，向記者表示必須在聖誕前返港，故這是他最後機會，所以起床收到消息後，立刻以市價近五倍價錢購得機票。對於飛機預計降落時間為香港22日早上6時，未知會否因已經實施禁令而無法降落，他自言沒想太多，然後便趕緊入閘。因記者舉機追訪，即引起保安注意並要求記者立刻離開大樓，否則報警處理。

除了港人，身處倫敦來自世界各地的人亦趕在其他國家宣布禁飛前返家。因中午有班機飛往越南，大樓外大排長龍，主要是越南人，在雨中顯得十分狼狽。另一名羅馬尼亞人Manian，原本計劃昨天從格拉斯哥（Glasgow）飛回家鄉布加勒斯特過聖誕，但航班突然取消，直至今早才收到航空公司通知，有另一班航機今天飛往布加勒斯特，於是匆匆趕來倫敦登機。他說，布加勒斯特將於幾小時內對英國航班實施禁令，這或許是最後一班機讓他回家過聖誕。

食衛局局長陳肇始今午（21日）宣布，由於英國變種病毒傳播力高，有太多留學生回港，要以嚴厲措施堵截變種病毒侵港，政府將由午夜起禁止所有由英國飛往香港的載客航班抵港。陳續稱，政府會在午夜起，禁止過去14日曾停留英國兩小時人士登機來港，而英國抵港人士在完成14天強制檢疫後，須在家隔離多7天。