疑晾衫後忘記關窗　天悅邨兩英國短毛貓墮樓亡　六旬女貓主被捕

昨日（21日）天水圍天悅邨悅榮樓，有兩隻英國短毛貓由高處墮下，62歲姓鄧貓主兼女戶主涉嫌「殘酷對待動物」被捕。據了解，由高層單位墮下的兩隻英國短毛貓，牠們為一隻雄性及一隻雌性、均為銀班色及約3個月大。據報被捕的鄧婦於單位獨居約20年，她患有抑鬱症約10年，並需要定期到醫院覆診，她本身養有3隻貓。 事發時，有保安員在邨內巡邏時聽到巨響，發現樹上及地面有貓隻屍體，於是報警。警員接報到涉案單位調查，女事主稱晾衫後忘記關窗，之後外出到附近做義工，回家後發現愛貓失蹤，因而揭發愛貓墮樓亡。其後，愛協人員於涉事單位臥室內發現另一隻貓，經檢查後牠狀況良好，未見明顯傷害。而鄧婦的朋友事後到場指，鄧婦為愛貓之人。

警方指昨日（21日）中午12時50分，警方接獲報案指，天水圍天悅邨悅榮樓一棵樹上發現貓屍。警員接報到場，發現有另一隻貓從高處墮下，兩隻貓均被現場證實死亡。經初步調查相信，該兩隻貓在女戶主晾衣服時，意外由上址一單位墮下。該名62歲姓鄧貓主兼女戶主，涉嫌殘酷對待動物被捕，案件交由元朗警區刑事調查隊第6隊跟進。至於貓隻屍體由相關機構帶走。

愛護動物協會發言人表示，愛協較早前接獲警方通知，於天水圍天悅邨懷疑有兩隻貓從高處墮下。愛協督察於現場發現兩隻接近成年的銀斑英國短毛貓，懷疑從高層單位墮下，警方於現場拘捕貓主，將繼續調查案件。貓屍由愛協督察帶走，稍後轉交漁護署化驗所作化驗。