深水埗裝修中地舖起火　疑燒焊點燃隔音棉肇禍　3工人命危

今（22日）午5時許，深水埗福華街27號一地舖發生火警，大量濃煙直捲半空，意外導致4人受傷。3名年約40餘歲的裝修工人燒傷，其中2人在瑪嘉烈醫院接受初步治理後，獲轉送往瑪麗醫院；另1人則在伊利沙伯醫院治理，之後轉送威爾斯親王醫院，轉院期間昏迷不醒。其餘一名60餘歲老翁則吸入濃煙不適，由救護車分別送往明愛醫院。現場所見，一名女子及一名手抱嬰兒亦曾接受救護員治理。消防派出一隊煙帽隊到場及出動一條喉撲救，於下午5時28分將火救熄，火警中有約80人自行疏散。現場街坊指，起火地舖將開設餐廳，正進行裝修。消防員在火場調查，初步相信事發時裝修工人正在燒焊，懷疑產生火花點燃隔音棉肇禍。

▼▼起火時現場情況▼▼

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網上影片可見，事發時地舖火光熊熊，火舌不斷經門口吐出，濃煙直沖雲霄，消防員急忙從消防車上拖下水喉，有人大叫﹕「走啦，仲睇」，不少人在附近圍觀及舉機拍攝。現場有一名傷者坐在長凳上，有救護員為其進行包紥。

現場街坊表示，起火地舖正進行裝修，預計會開餐廳。現場有燒過的抽油煙機及洗衣機等機器被遺棄在舖外。一名住在起火唐樓二樓的女住戶指，事發時她在客廳梳化睡覺，突然嗅到燶味，聽到「劈哩啪啦」的聲音，望出窗口外亦見到大量濃煙。她驚悉發生火警，立即抱起愛貓「豆豆」逃生，她走至梯間時亦發現濃煙密布，看不到路，慌忙逃生。

警方表示，現場為。警方於22日下午5時05分接獲多人報案，指深水埗福華街27號一間正在裝修的店鋪發生火警。救援人員接報到場，消防將火救熄。經初步調查，相信上址進行燒焊工程期間，有隔音棉意外起火，起火原因沒有可疑。

現場一共發現4名傷者。其中一名49歲姓張男工人，頭、背、手、腳燒傷，清醒送往瑪嘉烈醫院治理，其後被轉送至瑪麗醫院；I一名45歲姓林男工人，面、四肢、背傷，清醒送往瑪嘉烈醫院治理，其後被轉送至瑪麗醫院；一名46歲姓溫男工人，頭、背、手傷，清醒送往伊利沙伯醫院治理，其後被轉送至威爾斯親王醫院。此外，另一名姓蕭67歲男住客，吸入濃煙不適，清醒送往明愛醫院治理。事件中約有7名住客自行疏散到安全位置。政府新聞處回覆查詢指，截至23日凌晨，以上3名受傷工人，情況均為危殆。

深水埗福華街27號一地舖發生火警，消防及警方接報到場。（王譯揚攝）