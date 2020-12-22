前警務處長顔理國逝世享年90歲　殖民時期最後一任外籍一哥

前警務處長顔理國（Raymon Anning）周日（20日）於英國病逝，享年90歲。皇家香港警察協會代顏理國兒子Nick向會員發訃文，指顏理國喪禮將於明年1月11日於英國薩里郡萊瑟希德（Leatherhead）舉行。

顏理國是香港回歸前皇家香港警隊最後一位外籍「一哥」。1930年出世的顏理國曾經出任英國倫敦警察廳高級警官，後來獲委任為英國內政部英格蘭及威爾斯警察總監，他於1983年獲委任為香港警務處副處長，1985年升任處長，至1989年退休，是最後一任外籍「一哥」，期間曾與他共事的人員都對他留下良好印象。他退休前委任了在警隊工作了30多年的華人李君夏為警務處長，使李成為首位出任警務處長的華人，李於2017年逝世。

根據資料，顏理國任內發生的最敏感事件發生於89年6月4日中國民運後，當時是6月7日凌晨，一群男子在貨車慢駛遊行期間聚集，在旺角及油麻地一帶突然搗毀多輛汽車及附近大廈鐵閘、縱火及向警務人員投擲雜物。警察機動部隊奉召到場控制局面，期間發射約40枚催淚彈，並拘捕了大約10人。

顏理國事後發表聲明，指在香港被捕的滋事份子為不法分子，顏強調他們與支持在中國大陸北京的學生運動無關。至同年12月，在英國外相韓達德的指示下，顏理國獲得香港總督衛奕信批准退休。

退休後顏理國返回英國，警隊刊物《警聲》曾報道，顏理國於2014年12月佔中期間曾經訪港，並與夫人禮節性拜訪時任處長曾偉雄，其間讚揚警隊「警隊向來優秀，就我所見，現在更為優秀」，並指自己和妻子獲良好招待。消息指，顏理國近年健康轉差，至周日病逝。