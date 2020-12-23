和合石謀殺案｜死者寓所前置白蠟燭　子女哀傷：我哋需要休息

粉嶺和合石村石廠謀殺案，57歲姓彭石廠負責人昨（22日）被數名兇徒登門追斬，身中多刀斃命。捱斬原因懸而未解，死者一對年青子女哀傷婉拒訪問：「唔好意思我哋需要休息。」 警員在案發現場檢獲口罩及手套，懷疑與案有關。閉路電視拍攝到一名神秘男子曾蹲在死者銀色七人車旁，警方曾唧起該車查看，並將車拖走作進一步調查，調查是否曾有人安裝過任何儀器。

↓↓石廠謀殺案現場閉路電視畫面截圖↓↓

附近閉路電視拍攝到4名兇徒，他們身穿黑色裝束，乘坐黑色七人車抵達上址，持刀闖入石廠施襲，其間有人跌倒及遺下刀套，整個作案時間約30秒。其間有不少途人目擊，亦有人走避，兇徒逃去時檢回遺下的刀套，然後登上七人車絕塵而去。

警方初步發現死者頭、腰、大腿有多處刀傷，主要兇器為牛肉刀，是否涉及斧頭有待調查，但死因及致命傷有待法醫作進一步檢驗，死者及店舖無財物損失。警方於現場檢獲口罩及手套，懷疑與案有關。

警方將遁多方面調查，包括死者個人背景、是否有黑社會背景、涉及生意糾紛、土地利益及感情問題，石廠承造附近墳場墓碑生意，但是否涉及其他生意糾紛亦待調查。案件交由新界北總區重案組1B隊，警方呼籲目擊者及市民提供資料。

和合石謀殺案死者寓所前置白蠟燭，年青子女哀傷指需要休息。（郭倩雯攝）

被斬男子送院搶救後不治。