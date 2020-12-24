新冠肺炎│明恩樓有居民檢測7日未獲結果　街坊外出受阻︰等到發瘟

政府於今日（24日）清晨5時55分發出強制檢測公告，今早6時起，出入沙田乙明邨明恩樓的居民，必須出示曾參與政府檢測的結果電話短訊通知或相關證明。同時政府連同警方會就強制檢測執法，派員到訪明恩樓每個住戶，查驗所有住客是否已經進行檢測。

今日清晨6點許，明恩樓外警方已拉起封鎖線，整幢大廈原本有10個出入口，但除了近田家炳學校對開的出口外，全數遭到封鎖。政府部門則在該大門外設置工作崗位，檢查出入大廈人士的檢測結果短訊。

明恩樓一名女居民指7日後仍未收到檢測證明。(黃偉民攝)

由清晨6時至7時，大約有50人離開大廈，大多是外出上班、或做運動及買菜等，大部份人均能出示檢測證明短訊，但仍有少部份人未能出示，一度受阻，但最終獲得放行。

其中一名未能出示證明、年約60歲的女住客表示，她於本月17日已呈交檢測，但至今日足足一個星期，仍然未收到短訊。她稱，較早時曾致電當局查詢，但對方稱「無事就唔會收到」，又稱「一個星期就安全」，故她在今個星期內沒有「周圍走」，買完菜就急急回家。即使冬至當日，她亦著兒孫不要回到乙明邨做冬，以防萬一。豈料，今日剛好踏入第7日，故她打算外出，一落樓卻發現「大陣仗」，更被現場人員阻撓外出，最終仍獲放行。她為此感到憤怒，直斥：「等到發瘟喇!」

有工作人員檢視大廈居民的檢查證明。(黃偉民攝)

就現場所見，氣氛不算太緊張。消息稱，工作人員將於早上10時左右，在近田家炳學校的大廈出入口工作崗位，協助仍未完成檢測的居民做檢測工作。

清晨6點許，明恩樓外警方已拉起封鎖綫，政府部門也搭起了一個檢查站。（黃偉民攝）