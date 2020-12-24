12港人潛逃｜網民號召平安夜多區燭光活動　警籲勿非法集結

12名港人於今年8月涉潛逃離境，現時仍被扣押於深圳鹽田看守所。12月24日平安夜，有網民號召到沙田、觀塘多區舉行燭光集會，紀錄12港人及其他因故無法一家團聚的人。警方表示留意到有人於網上號召他人今（24日）在全港各區進行未經批准的集結，提醒公眾有關活動並沒有獲得不反對通知書，參與、組織或煽惑他人參與未經批准集結或非法集結，均有機會觸犯《公安條例》，一經定罪最高可被判處監禁5年 。

▼12港人家屬較早前召開記者會情況▼

今日（24日）是平安夜，網上有人在討論區及通訊程式號召，晚上8時到沙田百步梯、元朗西鐵站、觀塘海濱花園及維園籃球場等地砌燭光，記念「今個聖誕無法團圓嘅每一個家庭」，包括新冠肺炎死者家人及12名仍被扣押於深圳鹽田看守所的港人等。

警方在fb發帖，指留意到有人於網上號召他人於今日（12月24日）在全港各區進行未經批准的集結。警方提醒公眾，有關活動並沒有獲得警方的不反對通知書，參與、組織或煽惑他人參與未經批准集結或非法集結，均有機會觸犯《公安條例》，一經定罪最高可被判處監禁5年 。

此外，有關行為亦會增加病毒在社區傳播的風險及有可能違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章）下有關進行受禁羣組聚集的規定。

疫情仍然嚴峻，警方呼籲市民應遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方絕不容忍任何違法行為，再次呼籲市民不要參與任何未經批准集結或受禁的羣組聚集。警方會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，維護法紀。