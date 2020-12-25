警聖誕夜聯食環巡查港九票控違規食肆　鄧炳強到蘭桂坊視察

今日（12月25日）聖誕節本是普天同慶的節日，惟於新冠肺炎疫情下如酒吧、K房等娛樂場所需暫停營業，食肆亦需於傍晚6時起停止堂食。警方聯同食物環境衞生署人員及特務警察突擊巡查港島多區的食肆、酒吧及派對房間處所，提醒處所經營者、從業員和市民遵守防疫規例。警務處處長鄧炳強，由大批警員陪同下，包括港島總區指揮官郭柏聰、中區指揮官林鴻釧等，晚上到蘇豪區及蘭桂坊一帶巡視防疫執法行動，又與帶上特務警察肩章的入境處人員交談。

警方指行動期間發現部分食肆違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的指引，未能符合食肆餐桌之間相隔最少1.5米或設有隔板的要求，另外亦發現個別食肆未有妥善展示有關「安心出行」流動應用程式的二維碼海報，相關負責人因此被票控，據悉警方發出最少5張告票。

警務處處長鄧炳強，由大批警員陪同下晚上到蘭桂坊一帶巡視。（警方Facebook圖片）

另外油尖警區，警方亦聯同食環署人員巡查45間位於油尖警區的食肆、派對房間、酒吧、麻雀館、夜總會及按摩院等持牌處所，過程中無發現有人違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）或《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。

警方指因應本港疫情發展，與其他政府部門繼續積極攜手抗疫，呼籲市民應遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方亦會繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。