救鴿耐力賽｜寵物鴿困西貢10米高樹椏20多小時　消防三度營救無果

西貢上演一場救鴿「耐力賽」！一隻約7個月大的寵物白鴿「春春」，昨日聖誕節（25日）由主人帶往孟公窩路交託友人暫養時，白鴿籠突然「甩底」，春春墮地後，懷疑受驚飛上10米高樹椏上被困。 由於受電纜及停泊車輛等環境所限，消防及愛協兩度到場，均欲救無從。飼主與友人全日無間斷守候春春十多小時寸步不離，惜直至今日（26日）凌晨，仍未能人鴿重逢。消防將救援行動延至今早7時，但第三度營救仍徒勞無功。至今午（26日）樹藝師到場協助捉鴿，仍未能捉回春春，目前牠已飛走近20多小時。

寵物鴿主人稱：相信牠不懂野外求生技能

仍在待救的白鴿「春春」為雌性，大半年前初生後不久，受傷倒臥路邊，恰巧碰上當時在放狗的雀鳥組織成員吳小姐，小小生命才得以延續，因無人接收，春春順理成章成為吳小姐的家庭一員，亦是除了貓狗之外，吳小姐第一隻養的白鴿。「唔係貓狗先值得被照顧，白鴿都係流浪小動物，佢哋都想有屋企。」

昨日聖誕節，吳小姐因有私事，需將春春暫託友人李小姐照顧。當她帶同春春搭的士抵達孟公窩路友人住所對開時，白鴿籠的底部突然鬆脫，春春跌於地上，其後疑受驚，飛上附近10米高的樹椏。吳小姐與友人立即以食物利誘，惟春春卻不為所動，懷疑被困。由於春春自幼由人養大，亦曾受傷，吳小姐相信牠不懂野外求生技能，無計可施下，報警求助。

現場樹下泊有兩架車 阻礙升降台救援

消防接報趕抵，發現樹下泊有兩架車，無法在場動用升降台救援；及後愛護動物協會人員到場，同樣欲救無從。擾攘2小時，消防著吳小姐先聯絡相關車主將車駛走，暫時收隊。佳節一整日，吳小姐與友人無間斷看守春春，亦只能輪流分開用膳；及至晚上11時許，終聯絡上相關車主將車駛走，遂再聯絡消防展開救援。

惟時值夜深，消防及愛協再度到場後，發現現場一片漆黑，加上地勢傾斜、鄰近電纜，始終無法動用升降台。直至今日凌晨約3時，消防及愛協無奈收隊，擬待今早天光後再作救援。苦候一整天仍未能人鴿重逢，吳小姐既擔憂又無奈，但筋疲力竭下，只好暫時離開春春，於李小姐住所借宿一宵休息。直至今早7時天光後，消防員再度折返，並動用長形工具伸往樹上拯救，但花約45分鐘，結果仍徒勞無功，再度收隊。

消防員三度出動營救

寵物鴿的主人吳小姐批評愛協態度散漫，指昨午消防於15分鐘內已趕抵救援，愛協人員卻遲至下午5時半才出現，且只有一人到場，當得知待救的是白鴿而非鸚鵡時，吳小姐指對方竟稱「白鴿咋？」她為此感到憤怒及失望，「愛護動物協會竟然講出咁嘅說話？」

昨午（25日）開始，春春疑被困樹椏上，今日（26日）凌晨仍在待救。（劉定安攝）

消防處發言人指，昨日（25日）下午5時28分接報指上址有雀鳥被困樹上，其間出動一輛消防車到，並且通知愛協人員到場。至同日晚上11時38分再接報上址有一條藍色的雀鳥被困樹上，位置離地約9米，消防處出動4輛消防車到場。至今日（26日）凌晨1時37分，消防處再次接報上址有雀鳥被困，並且通知愛協人員到場。

愛協三度派員到場協助拯救

愛協指，昨日（25日）下午5時許接獲一名市民通知，指其飼養的了哥受驚飛上樹上，要求拯救人員協助救回。愛協督察於昨日6時許到場後，發現該雀鳥為白鴿，懷疑為散養家禽，其後於今日（26日）凌晨及６時許協助拯救。

愛協督察於現場觀察該鴿的活動能力正常，能自如地在樹上飛來飛去，沒有受傷亦未見被困，未見有任何即時危險，當時鴿在大概三層樓高位置，要接近該鴿有相當難度，於是建議暫緩採取行動。

愛協夜間僅一位動物督察

愛協指，動物督察服務為義務服務，由於人手有限，日間最多只有3至4位督察處理全香港九龍及新界的案件，夜間只有1位督察，需要按每宗個案的急切性評估行動的急切性及安全性，並優先處理緊急、有動物身處險境的個案，以動物福祉及安全為首要考慮。

白鴿屬於家鴿類別 未領牌照不可飼養

根據《公眾衞生(動物及禽鳥)(禽畜飼養的發牌)規例》及《廢物處置條例》，市民如未獲得漁護署發出特別牌照而散養任何活家禽如雞、鴨、鵝、鴿和鵪鶉 ，均屬違法。