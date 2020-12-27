屯赤隧道通車前　私家車橫亙管道　工程判頭涉阻差及藏武器被捕

屯門–赤鱲角隧道今（27日）早8時通車，正式通車前約30分鐘，警方在管道內拘捕一名49歲男子，他涉嫌藏有攻擊性武器及阻礙警務人員執行職務。事發於上午7時38分，一輛私家車橫亙在隧道內，造成阻塞。警員到場在車上搜出一把刀，遂拘捕49歲姓徐男司機。據了解，被捕人士為上址隧道工程判頭之一，疑因薪金問題與僱主有糾紛，而藉著判頭身份擅自駛車入隧道抗議，據稱他被捕返警署後大發牢騷，弄毀警署內檯凳，可能被加控刑毀罪名。

網上圖片可見七人車橫亙兩條行車線。據目擊網民所講，該輛私家車在正式通車前闖入擋路，司機其後被帶上警車。

警方指，今（27日）早7時38分接獲屯門赤鱲角隧道公路職員報案，指一輛私家車停泊於上址造成阻塞。警員接報到場，49歲姓徐男司機拒絕離開，並懷疑揮動一支長約1.3米的魚鉤。調查期間警員在私家車乘客坐位後面檢獲一把刀。經初步調查，徐男涉嫌「阻礙警務人員執行職務」和「藏有攻擊性武器」被捕，案件交由大嶼山警區刑事調查隊跟進。

據了解，被捕姓徐男子是上述隧道工程判頭之一，因薪金問題不滿僱主，而藉著判頭身份擅自駛車入隧道抗議。消息指，今早屯赤隧道通車前，他從東涌駛車進入隧道管道。而徐被捕帶返警署後大發雷霆，涉嫌弄毀檯凳，不排除被加控刑事毀壞罪名。

運輸署回應表示警方正調查事件，根據香港法例第368A章《行車隧道（政府）規例》，除當局或隧道營辦商為車輛進出任何隧道而提供與指示的地方外，任何人或車輛均不得經由其他地方進出隧道，違者可處罰款5,000元及監禁6個月。如隧道營辦商發現違規情況，會立即通知警方跟進處理。

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