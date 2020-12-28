車cam直擊｜福士男衝路障狂飆47公里被捕　屯公逆線連撞兩車

撰文：鄧海興
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1輛可疑白色福士私家車，今日（28日）凌晨於天水圍衝越警方路障，以時速230公里車速，在屯荃一帶狂飆逃避追截，期間更於屯門公路逆線行駛，先後撞及1輛電單車及1輛私家車。據網上車cam片段可見，鐵騎士一度倒地不起。
與警方展開追截長達47公里的「追截戰」後，可疑車終在屯門公路近雅都花園對開被截獲，29歲姓陳男司機逃走無果，被制服拘捕，事後報稱不適送院；同車女乘客由警方帶走協助調查。涉案司機涉嫌停牌期間駕駛、駕駛未獲發牌照車輛、危險駕駛、駕駛時沒有第三者保險及在藥物影響下駕駛被捕。
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事發於凌晨1時許，警方在天水圍天慈邨對開天慈路架設路障，截查可疑車輛。期間1輛未有亮起尾燈的白色福士私家車，衝越路障逃走，警方立即展開追截。
據了解，可疑車狂飆至錦綉花園，再沿大欖隧道駛至荃灣德士古道迴旋處掉頭，折返屯門方向；沿青山公路—深井段駛上屯門公路後，更逆線行駛12公里，駛至屯門公路近雅都花園對開時，終被3輛警車包抄截獲。男司機一度棄車逃走，被警方及時制服。疑犯棄車時，福士更在無人駕駛下一度溜前，警員及時上前拉手掣煞停。
事後警方發現涉案司機正被停牌，福士行車證亦過期，並帶同警犬搜車。該名司機事後涉嫌「危險駕駛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛未獲發牌照車輛」及「駕駛時沒有第三者保險」等罪行被捕，他報稱不適，需送院治理；同車女乘客由警方帶走協助調查。
事件中，可疑車於屯門公路橫衝直撞期間，曾經撞到1輛電單車及1輛私家車。據網上片段可見，被撞鐵騎士一度倒地不起，他手腳受傷，清醒送院。
涉案福士女乘客協助調查。（黃偉民攝）
涉案福士女乘客協助調查，警方帶同警犬搜車。（黃偉民攝）
涉案福士女乘客被帶上警車調查。（黃偉民攝）
涉案福士私家車。（黃偉民攝）