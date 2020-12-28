車cam直擊｜福士男衝路障狂飆47公里被捕　屯公逆線連撞兩車

1輛可疑白色福士私家車，今日（28日）凌晨於天水圍衝越警方路障，以時速230公里車速，在屯荃一帶狂飆逃避追截，期間更於屯門公路逆線行駛，先後撞及1輛電單車及1輛私家車。據網上車cam片段可見，鐵騎士一度倒地不起。

與警方展開追截長達47公里的「追截戰」後，可疑車終在屯門公路近雅都花園對開被截獲，29歲姓陳男司機逃走無果，被制服拘捕，事後報稱不適送院；同車女乘客由警方帶走協助調查。涉案司機涉嫌停牌期間駕駛、駕駛未獲發牌照車輛、危險駕駛、駕駛時沒有第三者保險及在藥物影響下駕駛被捕。