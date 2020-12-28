林卓廷涉披露受查人被廉署起訴3罪　獲准保釋自行上庭應訊

民主黨前立法會議員林卓廷今（28日）晨被廉政公署上門拘捕，指他涉嫌去年12月至本年7月這段期間公眾或部分公眾披露一名正接受廉署調查人士的身份，違反《防止賄賂條例》第30條，涉及3項控罪。拘留約2小時後，林卓廷上午11時許獲釋步出北角廉署大樓，下午2時半自行到東區裁判法院應訊。 林表示案件涉及他質疑警方調任一名警司主力調查元朗721事件，而該名警司被指「警黑勾結」。林卓廷批評「廉政公署已經淪為律政司去打壓所有異見者的政治工具」，呼籲港人毋忘初衷，繼續關汪721事件調查發展。

林卓廷上午11時許獲釋步出北角廉署大樓，指被今（28日）早廉政公署特別職務調查隊人員上門拘捕，並檢控3條罪行，內容為主要關於他質疑警方調任主要嫌疑犯（一名警司）掌管調查元朗721事件。

他當時公開質疑主要嫌疑犯（一名警司）是公職人員行為失當罪嫌疑人，而廉署檢控他《防止賄賂條例》第30條，白紙黑字列明此罪行只是針對任何人披露《防止賄賂條例》底下廉署的調查工作，而他指出該警司涉及警黑勾結，公職人員行為失當罪，「呢個根本唔係《防止賄賂條例》第30條底下所指稱的罪行嚟，廉政公署已經淪為律政司去打壓所有異見者的政治工具。」

他穿著印有廉署標誌的衣服我到廉署接受調查，感嘆「作為前廉署調查主任，我係感到好痛悲，廉署居然係淪落至此。其實今日係著咗我喺廉署唯一嘅衫嚟廉署，我呢件衫keep（保留）咗十幾年，我係無掉過。我喺度呼籲廉署嘅人員，毋忘初衷，唔好成為政權打壓異己的工具，唔好成為鄭若驊的橡皮圖章。」

林卓廷fb專頁上載拘捕行動時片段，廉政公署人員表示拘捕林涉嫌2019年12月至2020年7月這段期間公眾或部分公眾，披露一名正接受廉署調查人士的身份，涉嫌違反《防止賄賂條例》第30條。林卓廷當場質疑：「依家廉政公署都已經淪落到，成為政權嘅打壓工具。」強調行為用意是指控警員公職人員行為失當，此行為不是《防止賄賂條例》第30條所涉及的罪行。

社民連主席吳文遠2016年4月被指透過電台節目及Facebook等渠道，披露民政事務局常任秘書長馮程淑儀正被廉署調查，因而被控3項披露受調查人身份等資料罪，終被判囚4個月，本年3月28日刑滿獲釋。

↓↓元朗721事件時序↓↓