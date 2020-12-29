野豬咬爛「綿羊仔」　網民笑稱座椅美味　關注組分析一大主因

野豬屬於雜食動物，但網上流傳一家五口野豬咬爛綿羊仔電單車座椅的照片，令人嘖嘖稱奇。網民感嘆車主「無仇報」外，又笑稱座椅美味引起野豬垂涎。不過野豬關注組相信牠們咬爛座椅，並非因為肚餓，相信是不滿遊人不予食物而發脾氣或貪玩引人注意所致，呼籲市民切勿餵飼野豬，以免陷於惡性循環。 大帽山郊野公園現場遺下「綿羊仔」零件碎片以及座椅海棉，有露營人士目睹一家五口野豬出沒翻膠袋，認為車主遭遇「好慘」。

據圖片分析，事發地點為大帽山郊野公園。記者今早(29日)到麥理浩徑8段大帽山郊游地點3號場視察，涉事電單車已被駛走，但地下留下一些海棉、黑色皮等等座椅殘骸。露營人士伍先生昨（28日）晚目睹一家五口野豬下山翻垃圾膠袋，嚇得其他露營人士移動位置。他未有目擊咬爛電單車一刻，對於有電單車被野豬咬爛，伍先生認為車主遭遇「好慘」。

關注組分析野豬咬爛「綿羊仔」一大主因

野豬關注組幹事Roni分析野豬咬爛電單車座椅原因，並非因為肚餓，相信是不滿遊人不予食物而發脾氣或貪玩引人注意所致，而背後主因是人類餵飼野豬。他指野豬智商相當於3至4歲人類，相片拍攝者與一家五口野豬距離接近而沒有受反撲，「相信（野豬）係俾人餵慣，親近人。」正因如此，當野豬想得到食物就會作出行為引人注意，或者發脾氣「點解無嘢食俾我嘅？」而咬爛電單車椅洩憤。

「我哋要求野豬要有禮儀，我哋又有冇遵守規則呢？」為免有下一部電單車受害，他呼籲市民切勿餵飼野豬或入侵牠們棲息地，以免陷於惡性循環。