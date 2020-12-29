【有片】揭深水埗主教山藏百年遺蹟　女街坊隻身擋挖泥機阻工程

深水埗主教山的配水庫清拆工程，被發現內藏古羅馬式蓄水池。在主教山運動十多年的街坊芳姐，是首批發現此古蹟的市民。她指前日（27日）發現工程內藏特別建築，於是偷偷入內拍照，並著街坊前來拍照作最後留念。漸漸她對清拆感痛心，決心保護蓄水池，於是與友人前往工地希望叫停清拆，惟工人仍以挖泥機鑿地，芳姐於是獨自走至挖泥機前，用手拉著挖泥機零件，反被工人指罵，「我無驚過，一定保住佢（遺蹟）。」最後成功令工人停止鑽動。 對於目前政府暫停工程，古蹟暫得以保存，芳姐坦言感到非常高興，「梗係開心！一個小小舉動，成功爭取！」她希望透過政府保育後，「市民可以上去打卡、去玩，希望呢個地方更加好！」

在主教山運動十多年的芳姐表示，日前發現主教山水務署清拆配水庫工程，當時親眼看見歷史建築，大感驚訝，「一睇真係好靚！」於是偷偷入內拍照，並與街坊分享著他們前來拍照留念，「最後機會啦！」。芳姐對於蓄水池將被清拆感痛心，「真係好愛呢個地方，唔捨得」，她徹夜未眠，決定通知區議員有關事件，昨早（28日）再與友人前往工地，希望叫停工人清拆，惟工人仍以挖泥機鑿地，於是她獨自走至鑽挖機前，用手拉著鑽挖機零件，反被工人指罵要求離開，「罵我哋，我哋點都唔會走！嘭嘭嘭（鑿地聲）都唔會走！我無驚過，一定保住佢（遺蹟）。」最後成功令工人停止鑽動。

文物保育專員蔣志豪表示，水務署已暫停食水缸減壓缸地盤重整工程，古蹟辦已展開詳細研究及評估。芳姐坦言：「梗係開心！一個小小舉動，成功爭取！」芳姐指，雖然部分遺蹟已被拆毀，但「唔拆爛都唔知」。她希望透過政府保育後，「市民可以上去打卡、去玩，希望呢個地方更加好！」她亦多次感謝區議員及傳媒報道事件，讓古蹟得以保存。