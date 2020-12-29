「美國隊長2.0」荔枝角還柙寫「光時」口號　國安處接手調查

懲教署今日（29日）表示 ，一名因煽動他人分裂國家罪而被還柙人士，企圖在荔枝角收押所內宣揚港獨信息，懲教署今早搜查該名在囚人士及囚室，發現其囚室牆壁上發現寫有懷疑宣揚港獨字句。該名在囚人士涉嫌違反《香港國安法》，署方將事件轉交警方調查，警務處國家安全處已接手調查案件。消息指，該名在囚人士為外號「美國隊長2.0」馬俊文。據悉他利用原字筆於囚室牆壁寫上「光復香港 時代革命」口號。

懲教署發言人表示 ，近日接獲情報，顯示荔枝角收押所一名還柙在囚人士企圖在院所內宣揚港獨信息，涉嫌違反《香港國安法》。院所管方隨即監視目標人物及地點。今日（29日）上午，懲教人員採取行動搜查該名在囚人士及囚室，並在囚室牆壁上發現寫有懷疑宣揚港獨字句。管方隨即隔離該名在囚人士並進行調查，並將事件轉交警方調查。

警方回覆查詢表示，今日接獲懲教處舉報，指有在囚人士於荔枝角收押所內涉嫌干犯《香港國安法》，警務處國家安全處已接手調查。消息指，該名在囚人士為外號「美國隊長2.0」30歲的馬俊文。他早前被控今年8月15日至11月22日，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為。案件於上月在西九龍法院提訊，須還柙至明年2月10日再訊。他本月中向高等法院申請保釋被拒。

懲教署發言人表示，該名在囚人士在2020年11月因煽動他人分裂國家罪而被還柙。懲教署發言人強調，會確保一個安全及穩妥羈押環境，如發現任何在囚人士干犯宣揚港獨等違法行為，定必嚴肅跟進，絕不姑息。