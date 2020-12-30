柳俊江涉危駕｜傳婚變與妻友人互毆　須警署報到　7.21曾被襲傷頭

無綫前新聞主播，現年39歲的柳俊江，昨晚（29日）7時許駕私家車至梳士巴利道與漆咸道南交界，疑未有依交通燈號指示停車，與電單車相撞。柳俊江涉嫌危險駕駛被捕。 柳俊江早前在餐廳因與妻子男友人大打出手而被捕，傳出婚姻觸礁。打架一事保釋後仍要定期警署報到，一波未平一波又起，此時再惹危駕官非。

柳俊江最近消瘦不少，被網民稱做「柳爺爺」：

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前無綫電視新聞主播柳俊江，同行暱稱為「柳爺」，任職無綫記者時曾被派駐北京和廣州，採訪報道2008年四川大地震、北京奧運、毒奶粉事件等重大突發新聞而為觀衆熟識，由於高大英俊有「新聞王子」之稱。2010年底辭任無綫新聞部曾撰文表達對該機構新聞編輯自由及記者的待遇抱懷疑態度，因而求退。其後轉行公關，曾任職香港愛護動物協會外展總監及九巴事務經理。柳俊江在2011年起兼職香港電台電視部節目《議事論事》主持，直至2017年止。柳俊江近年積極轉戰幕前做演員，曾拍攝電影《逆流大叔》、《空手道》，並出演ViuTV的電視劇集《瑪嘉烈與大衛》等。

柳俊江妻子雷康怡：

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傳婚變與妻男友人互毆

今年9月柳俊江因與一名25歲男子涉嫌在公眾地方打架被捕，有指該男子是他太太雷康怡（Florence）的男友人，其間兩人正在觀塘一間茶室用餐，柳衝入發生爭執其後大打出手，事後兩男面部及手部受傷，雙雙被以涉嫌在公眾地方打鬥被捕。柳事後稱出於衝動和誤解，為行為致歉。然而令其婚變一事曝光。此事經扣查後雖已獲准保釋候查，案件交由觀塘警區刑事調查隊第3隊跟進，柳仍須定期向警方報到，不排除稍後會被檢控。

721被襲傷頭需縫多針

去年元朗7.21事件，柳俊江作爲受害者和目擊者之一再次回到新聞版面。當晚，得悉元朗站發生白衣人襲擊事故後，柳在個人facebook專頁表示「我現在出發，元朗幫手。全部人，一齊去」。未幾，他遇襲頭部受傷血流披面坐於YOHO MALL商場一條天橋，需要縫多針治理。他今年7月出版《元朗黑夜》我的記憶和眾人的記憶一書。