母教功課期間情緒失控　頸巾勒7歲子不遂上吊　送院證腦幹死亡

灣仔一個五口家庭發生悲劇，43歲母親近月要照顧3名年幼子女，加上丈夫生意受疫情影響，面臨經濟困境，疑壓力爆煲，今早（30日）她在家中教7歲長子功課時，突情緒失控， 以頸巾企圖勒死兒子不果，反鎖房內上吊，丈夫接到子女求助電話趕返家揭發慘劇。救護員到場，將陷入昏迷的女事主送院搶救，目前留醫律敦治醫院深切治療部，她腦幹死亡，其兒子則無大礙。警方將案件列作企圖謀殺及自殺案。

灣仔石水渠街1號一單位，一名43歲女子在教7歲子功課期間情緒失控，以頸巾掩面及勒頸，企圖令兒子窒息，其後反鎖房間以尼龍繩上吊身亡。（黃廸雯攝）

五口之家疫情陷經濟困境

涉事姓蘇家庭一家五口，住石水渠街1號其發大廈一單位，59歲戶主與43歲妻子育有3名子女，分別是分別7歲、6歲及5歲的兩子一女，家中印傭三個月前離職，女事主數月前開始任全職家庭主婦，主力照顧子女。女事主無情神病或情緒病紀錄，蘇家無任何家暴紀錄、非社工跟進個案，由於疫情關係面臨經濟困境。消息指，女事主丈夫經營貿易工程公司，近日生意淡薄。

警方呼籲，疫情持續及經濟不景期間，希望市民多加留意身邊親人情緒，如有任何不尋常，盡快向社工或者心理專家尋求協助，以避免劇悲劇發生。

圖令長子窒息 頸巾掩長子面及纏頸



案發過程被家中閉路電視拍下。灣仔警區助理指揮官（刑事）署理警司何兆東表示，事發今早約10時50分，女事主在家中教導長子功課期間，突然情緒失控，大叫要將兒子殺死，過程中兒子推落床，以一條絨頸巾掩住長子面部，企圖令他窒息，長子掙扎約半分鐘推開頸巾，惟女事主再施以頸巾纏繞長子頸部兩至三圈，長子掙扎約一至兩分鐘成功逃脫。



何兆東指，女事主其後用同一條頸巾，在客廳纏頸自殺不遂，將自己反鎖房間。子女見母親見狀擔心不已，致電上班中的父親。半小時後，父親回家打開房間，驚見妻子以一條約兩米長尼龍繩掛在碌架車上層吊頸，呼吸、脈搏均已停頓及有失禁情況，他立即進行急救並報警處理。救護人員將場將女事主送往律敦治醫院急救，目前在深切治療部搶救，惟醫生初步證實她腦幹死亡。警方初步調查，7歲長子頸部有紅痕，但暫無大礙。

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