官方停除夕倒數　九龍城、紅磡驚現「民間煙花」　違例燃放禁不絕

受疫情影響，政府宣布取消除夕煙花倒數，改爲網上播片，是連續第二個沒有維港煙花的除夕。有人不甘寂寞，九龍市區連續兩晚有「民間煙花」送舊迎新，警方接報到場後均未有發現。

昨（31日）深夜11時40分，《香港01》記者於九龍城賈炳達道公園直擊了一場民間煙花匯演，煙花升至附近大廈的一半高度，五光十色劃破漆黑夜空，傳出「嘭嘭嘭」的聲響，過程歷時逾1分鐘。不少目擊的市民歡呼聲四起，並大叫「新年快樂」。警方接報案指賈炳達道一個足球場內有人放煙花，到場後未有發現。

29日凌晨約1時35分，警方也接獲市民報案，指紅鸞道近海傍一帶有人放煙花，到場後並未發現相關人士及物品。據居民拍到的事發一刻，可見數十枚五光十色的煙花在近海一帶上空綻放，如「穿雲箭」的煙花聲劃破黑夜，轟然爆破，居民「嘩」聲四起。片段在網上引起熱議。

民間煙花能在市區綻放得明目張膽，實在令人莫名其妙。

本港早在「六七暴動」後已立法禁止燃放煙花爆竹。如要燃放煙花爆竹，須事先向民政事務局局長或海事處處長申領燃放爆竹煙花許可證。事實上，除了官方十月一日、除夕、和在年初二的「煙花匯演」外，民間似乎只有主題公園合法燃放煙花。但每逢農曆新年等傳統節日，新界西北某些鄉村非法燃放煙花爆竹「應節」普通不過，近年透過手機應用程式更加容易買到非法煙花爆竹。

前年警方曾破獲透過手機應用程式非法售賣煙花案件。

據香港法例第295章《危險品條例》第六條，任何人如非法管有煙花爆竹，一經定罪，最高刑罰為罰款二萬五千元及監禁六個月；另據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第四條，任何人如非法燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險，一經定罪，最高刑罰為罰款五百元或監禁三個月。