曹光彪孫女婿韓福南元旦日車內燒炭亡　據悉受金錢問題困擾

元旦日早上7時半左右，西貢大網仔路發生一宗車內燒炭案，一名男子於其Tesla座駕內昏迷不醒，送院不治。55歲男死者為美籍投資家韓福南（Paul Heffner），其妻子是港龍航空創辦人、「毛紡大王」曹光彪的孫女曹惠婷。據了解，死者受金錢問題困擾。

元旦日早上7時半左右，途人在西貢大網仔路早禾坑村巴士站附近，發現一輛Tesla私家車內一名男司機不省人事，於是報警。警方在現場沒有檢獲遺書，但檢走一個炭爐及其他證物調查。現場可見，Tesla車尾箱頂被人寫上「Happy New Year（新年快樂）」。私家車司機為55歲外籍男子，昏迷送威爾斯親王醫院搶救，其後證實不治。警方正調查事件。

死者韓福南過往主要經營基金生意，為基金公司「安德思資產管理（香港）有限公司」創辦人之一、行政總裁及董事總經理。該公司於去年被指因沒有落實足夠的措施，以確保準確及準時地披露8隻香港上市公司股票的須具報權益，遭證監會譴責及罰款250萬元。

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