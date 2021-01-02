警觀塘搗破無牌酒吧　檢100支烈酒　負責人及4名顧客被捕

今（2日）凌晨約12時15分，觀塘警區雜項調查隊及反三合會行動組人員展開打擊無牌賣酒行動，突擊搜查觀塘區內十多間派對房間及樓上酒吧，在成業街15至17號一個單位搗破1間懷疑無牌酒吧，檢獲約100支烈酒及30罐啤酒，總市值約30,000元。

30歲姓盧男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕，他同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被檢控。另外，4名酒吧顧客分別為2名男子及2名女子，年齡介乎25至30歲則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。被捕男女現正被扣留調查。

根據香港法例第109章應課稅品條例第17（3B）條及第109B章應課稅品（酒類）規例第25A條，處所負責人須領有有效酒牌，才可售賣及提供任何酒類給顧客在場所飲用，否則可被警方拘捕，一經定罪，最高可被罰款港幣100萬元正及監禁年。在第109章應課稅品條例第109B章應課稅品（酒類）規例第32條，於無領取有效酒牌牌照地方飲用酒類飲品，最高可被罰款港幣2,000元。

在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。