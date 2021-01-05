柴灣酒樓八旬翁食叉燒飯鯁喉　昏迷送院命危

今日（5日）早上10時51分，警方接獲報案指，柴灣怡順街1號一間酒樓，一名83歲姓鄺男食客食叉燒飯時，不慎鯁喉陷入昏迷。老翁同行的73歲姓李妻子大驚，酒樓經理立即報警，老翁由救護車送東區醫院搶救，情況危殆，警方正調查案件，事件列有人暈倒。涉事的酒樓經理表示，男事主體形略胖及行動不便，平時需用拐杖助行，他與妻子每日中午時分都會來飲早茶。

醫生：大力壓迫傷者胸骨位置 利用肺內空氣推出異物

早前，有急症科專科醫生接受《香港01》訪問時指，一般人鯁喉時會出現難以發聲及氣喘情況，使身邊人得悉患者出現鯁喉情況，需立即召救護車。等待救護員時，旁人可以用雙手從後方按壓患者腹部，一隻手握拳頭、另一隻手則緊握該拳，不停向後及向上大力壓迫傷者胸骨位置，使橫隔膜向上提升，利用肺內空氣將異物推出體外。

至於，當小孩不幸鯁喉，可以用手大力拍其背部中間位置，協助把異物咳出。患者一旦呼吸不暢順、陷入昏迷，則要將他平放在地上，為他施心外壓直至救護員到場。

去年兩老翁鯁喉亡

據資料顯示，去年5月九龍城老人院內1名63歲姓羅的男院友，疑食飯時鯁喉陷入昏迷。同日下午，馬鞍山恆安邨安老院內1名74歲姓黃男院友，在進食時懷疑鯁喉昏迷。救護員接報到場，老翁昏迷送院，之後證實死亡。