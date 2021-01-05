Bitcoin投資家連環出貨　WeChat再約南亞買家交收被劫300萬元

比特幣（Bitcoin）價值不足一年內暴升逾5倍，柴灣一名男投資者昨（4日）相約南亞買家交收時中伏，被劫300萬港元及2部手提電話。據了解，36歲事主全職炒比特幣長達7年，前日經WeChat相約一名南亞買家交收Bitcoin，成功套現100萬港元，豈料昨日作更大額交易時，剛收到300萬元現金，即遭埋伏賊人強搶，警方懷疑買家與劫匪是同一夥，正循線索追緝6名南亞裔男子。

事主過帳15枚比特幣，賣得300萬港元現金。正當事主數錢之際，突然有另一輛私家車沿大潭道趨近，跳下4名大漢，開門奪去李的現金及兩部手提電話。車上2名買家，立即將李踢落車。兩輛私家車隨即絕塵而去。（郭倩雯攝）

比特幣（Bitcoin）價格飆升，本周日（3日）更突破34,000美元關口創新高。據了解，周日傍晚，36歲姓李事主成功與2名南亞買家交易值100萬港元Bitcoin，至周一下午1時許，再透過微信WeChat相約該2名南亞裔買家再進行交易。

周一下午5時許，2名買家在北角一間酒店接載事主登上一輛白色私家車，該車其後往柴灣方向行駛，途中事主在車內透過網上戶口過帳15枚Bitcoin，買家亦給予300萬港元現金，當事主在車內數錢之際，私家車已駛至大潭道近山翠苑對上一山坡位置。其時天已黑，突有另一輛黑色私家車趨近，車上有3名南亞大漢落車，打開李乘坐的私家車車門，搶走約300萬現金，同時劫去其兩部手機，再返回同黨的私家車逃去。而原先車上2名南亞男買家，亦於劫案發生後立即拉李下車，然後開車離去。李其後步行數分鐘落山，至晚上8時許遇巡警即上前報案求助。警方正調查事件，初步列作「行劫」案跟進。