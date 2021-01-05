天水圍21歲男遇查　警疑偷外賣袋拉人　foodpanda﹕為自僱送遞員

天水圍一名手持foodpanda外賣保溫袋的男子，上周六 （2日）被警方以涉嫌盜竊拘捕，指外賣保溫袋懷疑不屬於他。網上流傳事發時的片段，懷疑由被捕男子拍攝，片中他被警員截停查問，男子表明自己為foodpanda外賣員。警員要求他說出外賣袋有無特別的識認，男子僅交代袋中物件，但表示袋內沒有特別識認。警員卻指出袋中貼有貼紙，遂將男子拘捕。foodpanda香港回覆事件稱，根據片段中被捕人士所提供的個人資料翻查紀錄，確認他為公司的自僱送遞員。

被捕男自稱為foodpanda外送員

事發於上周六晚上約10時，軍裝警員在天恩路18號截查該名男子。男子遂舉機拍攝，其間警員曾多次讀出男子的全名，並要求男子說出身份證號碼，惟該男子未有合作，指自己無法發出有關號碼的讀音。警員再追問男子的職業，他回覆指﹕「送外賣呀，foodpanda呀」，警員則表示﹕「好彩你講咋，如果唔係我可能以為個袋你偷返嚟㗎」。

警員續要求男子出示工作證件，以證明他為foodpanda的員工，惟男子稱公司沒有主管。警員續稱﹕「你要答我，你唔理答我我咪有理由相信，我要拉你㗎啦，拉你盜竊罪。」男子以較為激動的語氣稱﹕「你拉囉。」

男子稱袋中無貼紙 警懷疑盜竊拉人

警員又質問男子如何取得外賣袋，對方解釋是公司派發。當警員要求他說出袋內物件，男子稱有外套、銀包及充電寶；惟被追問袋內有無特別的識認時，例如貼貼紙，男子反問﹕「做咩要貼貼紙呀？」並稱﹕「沒有（貼）」。其後警員指出袋內有貼貼紙，即時表示會作出拘捕，並要求他關閉相機。

foodpanda香港﹕確認為自僱送遞員

foodpanda香港表示，留意到一條網上流傳的短片，一位男士在天水圍被警方截查後被捕。公司根據片段中被捕人士所提供的個人資料翻查紀錄，確認他為公司的自僱送遞員。

另外，根據公司的指引，送遞員在上線送遞期間，需帶備保溫袋提取訂單，並送到顧客手上。更份完成後，送遞員亦應自行妥善保存保溫袋，方便於下一個更份再使用。

警方表示，上周六（2日）晚上約10時，天水圍分區人員於天恩路18號對開處理一宗案件時，發現一名男子形跡可疑，遂上前截查。經調查後，人員於該名男子身上檢獲一個懷疑不屬於他的外賣保溫袋。該名21歲姓趙男子涉嫌盜竊被捕，案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。被捕男子已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。