警搜民研辦公室、要求鍾劍華協助調查　鍾：60萬投票人資料已銷毀

今晨（６日）一批泛民人士突遭警方上門拘捕，截至今早8時半，警方一共拘捕52人，當中包括初選的搞手及參選人。據部分被捕人士Facebook專頁指，事件與去年「35+民主派初選」有關，部分人更涉嫌違反國安法「顛覆國家政權罪」。 香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，今早已收到警方電話，要求他協助調查，並得悉警方會到民意研究所調查及搜證，惟鍾劍華再次強調去年約60萬投票人的個人資料已完全銷毀，市民無須憂慮。

警方今早到民意研究所搜查。（陳蕾蕾攝）

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香港民意研究所副行政總裁鍾劍華接受《香港01》訪問指，據他所知今早已有警員到民意研究所行政總裁鍾庭耀的寓所搜查，而他今晨亦同樣收到警方來電，並詢問他的住址，以及要求他協助警方調查，惟對方未有透露涉及什麼案件。鍾劍華估計與「35+民主派初選」有關，並已預約明天10時到警察總部協助調查。

對於「35+民主派初選」有約60萬人參與投票，鍾劍華表示，所有投票人的個人資料，已經完全銷毀，「完全係硬件上都銷毀，儲存硬碟壓爛哂架啦」。鍾劍華強調，所有曾經參與初選投票的市民無須憂慮。

鍾劍華指，政府大規模拘捕與初選有關人士，旨在嚇人，達致威嚇效果。他直指現時在法律上看不到有什麼理由觸犯法例。他強調，民意研究所只是初選的操作者，「假如建制派要搞，我哋都會幫佢搞」，直言不知初選為何違反法律，「而家係恐嚇」。

鍾劍華坦言，過去一直有人提醒民意研究所避免再做有關「身份認同」、「官員評分」的民調，惟他認為相關工作並非倡議行動，純粹反應民間意見，沒有犯法，「直至有朝一日要拉你，到時再計，但公道自在人心」。

今早（6日）鍾劍華亦在商台節目表示，部份參與初選人士曾表明，若民主派得到35+議席，會利用所有方法否決政府議案以達到訴求。鍾劍華說，記得民主黨和公民黨都無簽署有關聲明，此亦非初選目標，只是部份人的政治綱領，他認為初選本質只是民主派別的政治協商及操作。

被捕人Facebook交代被捕詳情：