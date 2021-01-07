網傳有被捕人士遭警吐口水及襲擊　警12小時後FB發文稱被抹黑

一個名為「香港自由之書」的FB專頁，於1月6日上午11時左右發出一個帖文，內附有兩張圖片，顯示一名人士的背部有紅腫敏感徵狀。而內文大致指出，昨晚（指1月5日）一名剛保釋的被捕人士，在扣留期間遭警方吐口水在身上、飲用水不潔、及故意用腳踩其身體，導致被捕人士身體敏感。又指「國安人員」稱「投訴佢地都無用」等。

警方在該則帖文發出12小時後，即1月6日晚上11時左右，在FB「香港警察」專頁發文，澄清事件，稱「香港自由之書」的帖文屬抹黑警隊，並予以嚴厲譴責。

警方帖文全文如下：

今日（1月6日）下午，社交媒體專頁「香港自由之書」發表帖文，聲稱有人於昨晚（1月5日）被警方拘捕，拘留期間被吐口水、襲擊及不人道對待，更指控有「國安人員」向被捕人表示，即使投訴亦沒有用。

警方嚴正澄清，有關帖文內容毫無事實根據，該專頁在不提供案件詳情下對警隊作出性質嚴重的惡意指控。事實上，昨晚國安處人員並無會見或拘捕任何人，而投訴警察課亦沒有接獲任何相關投訴。

警方嚴厲譴責別有用心之徒唯恐天下不亂，捏造事實，意圖抹黑警隊，煽動仇恨，分化社會。倘若有人試圖以假消息蒙騙市民捐款，警方必定嚴肅跟進。