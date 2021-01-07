去年煞停股東會兩日後　康宏灣仔辦事處遭刑毀　5男2女涉案被捕

灣仔莊士敦道68號康宏環球辦事處，去年11月28日遭人以鐵錘擊碎玻璃門。事發至今一個半月，警方就案件昨日（6日）拘捕5男2女，包括3名南亞漢、2名本地男子及2名本地女子，涉嫌「刑事毀壞」及「串謀刑事毀壞」，當中有人有三合會背景。 事件發生前兩日，康宏曾召開特別股東大會，惟會議開始了數分鐘便暫停，兩日後便發生刑毀案，警將股東大會列作調查方向之一。

去年11月28日，灣仔莊士敦道68號互信大廈康宏環球的辦事處玻璃門遭人以鐵錘刑毀。（資料圖片）

灣仔警區助理指揮官（刑事）署理警司何兆東稱，事發前兩日涉事公司曾召開特別股東大會，該大會因疫情關係無法讓所有股東參與，而股東大會最後在沒有進入正式規程時被腰斬，警方以此作為調查方向之一。經深入調查及翻看閉路電視片段後，警方鎖定5名男子及2名女子，並於昨日（6日）展開拘捕。7名被捕人士年齡介乎23至47歲，當中3名南亞漢仍被扣查，而2名本地男子2名本地女子則獲准保釋候查。據悉，涉事南亞漢為新義安成員。

何兆東稱，相信有人聘請南亞裔人士進行違法行為，事發當晚有3名南亞裔男子到場將玻璃門破壞，而前一日該3名南亞漢曾與兩名中國籍男子到場進行地形勘察，並在後巷埋藏犯案工具。該兩名中國籍男子乘私家車出入，警方透過車牌登記資料鎖定他們身分。

康宏環球原於去年11月26日，就罷免多名董事舉行股東大會，惟會議開始了數分鐘便暫停。公司安排於今日（7日）下午6時，於灣仔莊士敦道68號互信大廈1樓舉行股東特別大會續會。