工業意外｜屯門吊臂架斷裂墮下　擊中六旬男工頭傷送院

今（8日）上午11時許屯門發生工業意外，一名60歲姓汪男工在達仁坊垃圾收集站，與其他工友合力吊運約10塊黃色纖維板到天台，用以建築電話機站時，一支約1.5米長「L形」吊臂架焊接位斷裂，吊臂架從10米高墮下擊中男工頭部，現場遺下血跡。他頭部受傷流血，昏迷由救護車送屯門醫院治理，其後回復清醒。警方將案件列工業意外—有人意外受傷。

食物環境衞生署發言人表示，今早一間電訊公司承辦商於屯門達仁坊垃圾站天台進行工程時發生工業意外，一名工人在吊運物料時被吊臂架擊中。現時屯門達仁坊垃圾收集站部分範圍已經圍封，以便警方及有關部門進行調查，而上址垃圾收集服務維持正常。

工業傷亡權益會表示對意外感難過，如傷者家屬需協助，可利用Facebook inbox訊息、WhatsApp 9414 4993 或辦公時間致電 2366 5965聯絡工業傷亡權益會。

工業傷亡權益會提醒業界及工人在進行高空工作時，必須事前進行風險評估，並因應地面及環境狀況，實施安全施工程序，確保採取安全的工作方法；縛緊存放於現場的輕型或鬆散物料，以防物料被風吹走或從高處墮下；於現場設置充足的防護裝置如尼龍網和斜柵等，預防高空墮物；所有工作平台和建築樓層邊緣均須加設周邊擋板。