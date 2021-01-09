泰拳王「掠火」陳俊賢遇車禍腳傷　憂傷勢碎擂台夢

33歲泰拳拳王「掠火」陳俊賢，周四（7日）晚上10時19分於天水圍遇上車禍，事發時陳俊賢駕駛電單車，他駛至天水圍天耀路至天河路交界，其間一輛的士由天耀路右轉入天河路時撞及陳。陳俊賢連人帶車倒地，他腳部受傷，清醒由救護車送院治理，警方將案件列作交通意外有人受傷，事件中無人被捕。

事後腳部受傷的陳俊賢於醫院治理，他於個人社交平台透露，他需要進行小手術並用支架困定腳部，並感謝醫護人員的協助。對於遇車禍引致腳傷，陳指事發時的士司機沒有「收油」撞向他，他稱自己當時是綠燈行駛，雙方就事件一度爭論。「一句唔好意思，就徹底摧毁咗我再次上去擂台嘅夢。」陳擔心腳傷令他無法再上擂台，更指會就事件追究到底。