大帽山雷達站現「聽黨話」簡體字　保安局﹕設通訊裝置作防務用途

大帽山頂雷達站的外牆近日出現「聽黨話 跟黨走」的簡體字，有指該用地設置供駐港部隊使用的雷達站及相關設施，惟香港政府一直沒有正面交代。至今日（9日）保安局回覆查詢時表示，大帽山頂雷達站不屬軍事用地，該處是特區政府的土地，用於設置不同機構的通訊裝置，包括用作防務用途。而根據《駐軍法》第10條，香港特別行政區政府應當支持香港駐軍履行防務職責。

市民昨晨在大帽山雷達站外拍照留念。（黃偉民攝）

《香港01》記者昨今兩日的清晨登上大帽山視察，發現雷達站的外牆出現「聽黨話 跟黨走」、「法紀嚴 風氣正」的標語，山坡亦畫上五星地圖。有市民登頂後在雷達站前「打卡」留影。

2014年有報導指大帽山山頂新設置供駐港部隊使用的雷達站及相關設施，惟翻查資料，當年保安局在立法會回覆議員提問時，指大帽山頂的有關範圍並不在政府公開的19處駐港部軍在港軍事用地之中，又指該處一直以來是特區政府的土地，用於設置不同的通訊裝置。局方亦指，回歸以來，香港駐軍一直嚴格按照《基本法》及《駐軍法》在香港履行防務職責。防務活動的具體資料屬軍事機密，不便公開。

至今日（9日），保安局再次回覆大帽山頂一帶的用途時，首次承認雷達站其中一個用途為防務之用。保安局發言人表示﹕「大帽山頂雷達站不屬軍事用地，該處是特區政府的土地，用於設置不同機構的通訊裝置，包括用作防務用途。 」發言人又指，《基本法》第14條訂明，中央人民政府負責管理香港特區的防務。根據《駐軍法》第10條，香港特別行政區政府應當支持香港駐軍履行防務職責。

根據政府公開的資料，香港駐軍在香港共有19處軍事用地，其中6處位於香港島（包括中環軍營和軍用碼頭、赤柱軍營、三軍司令官邸、正義道軍營和西區軍營）、4處位於九龍（包括槍會山軍營、九龍東軍營、歌和老街和昂船洲軍營）以及9處位於新界（包括石崗軍營、石崗村、新田軍營、潭尾軍營、新圍軍營、新圍／大嶺練靶場、青山練靶場、大澳軍營及赤鱲角軍事運輸中心）。這些用地均根據中英兩國政府於1994年就香港軍事用地未來用途的安排所互換照會而設立。