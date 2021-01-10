警觀塘打擊無牌酒吧　多人共用水煙　12男女及負責人被捕

最後更新日期：
警方於觀塘搗破無牌酒吧。今日（1月10日）凌晨零時，觀塘警區反三合會行動組及東九龍機動部隊人員展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的打擊無牌賣酒及違令處所行動，突擊搜查鴻圖道42號一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，人員拘捕一名24歲姓吳男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。
另外，單位內8男4女，年齡介乎16至24歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，該12名男女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。警方指單位約150呎，人員行動中檢獲3個水煙壼、約100罐啤酒及50瓶烈酒，總值約5萬3千元。所有被捕男女現正被扣留調查。
警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款一百萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2000元，呼籲市民切勿以身試法。在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。
警方於觀塘搗破無牌酒吧，共拘捕13人。（陳永武攝）
警方於單位內檢獲一批證物。（陳永武攝）