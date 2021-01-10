警觀塘打擊無牌酒吧　多人共用水煙　12男女及負責人被捕

警方於觀塘搗破無牌酒吧。今日（1月10日）凌晨零時，觀塘警區反三合會行動組及東九龍機動部隊人員展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的打擊無牌賣酒及違令處所行動，突擊搜查鴻圖道42號一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，人員拘捕一名24歲姓吳男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

另外，單位內8男4女，年齡介乎16至24歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，該12名男女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。警方指單位約150呎，人員行動中檢獲3個水煙壼、約100罐啤酒及50瓶烈酒，總值約5萬3千元。所有被捕男女現正被扣留調查。