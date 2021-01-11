中大保安站有人推跌欄杆　保安遭潑粉末　一人涉案被捕

今（11日）中午12時39分，大學站A出口對開廣場的保安站，有數名身穿黑衣的人士推倒欄杆，一名男保安上前查看時被潑不明粉末，事後感到不適送往醫院治理。警方接報後到場，初步以涉嫌「公眾地方行為不檢 」拘捕一人。 現場消息指，事發時約5名黑衣人士推倒欄杆，高叫口號及掉粉末。經消防員初步檢測後，有關粉末呈弱酸性，遇水沒有反應，成分有待進一步檢驗。下午4時許，有身穿保護衣人員檢走可疑粉末作調查。

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據中大校園電台表示，事發時數名黑衣人於保安站前高呼「唔洗show證」，呼籲進入中大的同學不用出示學生證，其後該批黑衣人推倒鐵欄。

中大發言人表示，中大職員在事件中被人刻意潑粉末及襲擊，於是報警。他指，當時無人發生爭執，有黑衣人走向保安潑粉末及推鐵馬，一名職員沾到粉末，由於未知成分，於是送院，消防員及警員到場帶備儀器進行檢測。

中大發言人指，任何學生或職員作出有損大學聲譽的行為，大學必定按紀律程序嚴正處理。

翻查資料，自2019年多間大學校園出現示威活動後，有校園其後實施出入管理措施，包括香港中文大學。中大於2019年11月20日起，安排出入管理措施，大學教職員及學生須出示「中大通」，而校友則須出示校友圖書證或校友信用卡以證明身分，而未能提供以上資料的人士，需登記身分證明資料，惟校方保留拒絕行人進入校園的權利。