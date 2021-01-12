馬鞍山屋邨走廊地磚凍到爆裂　區議員：係欣安邨冬天「特產」

寒流襲港，本港天氣寒冷又乾燥，馬鞍山有屋邨走廊地磚疑因氣溫急降爆裂及拱起。今 （12日），《香港01》記者與沙田區議員容溟舟一同巡視欣安邨，發現邨內三棟大廈中總共有10層樓的走廊地磚出現不同程度的爆裂。容溟舟稱，對於欣安邨來講，事件非屬罕見，形容為該邨的「特產」，每年冬天當氣溫突然驟降，熱漲冷縮便會導致有樓層走廊地磚拱起。

有網民今早在Facebook群組「馬鞍山之友 1.0」上載圖片，稱在家用膳時突然聽到屋外傳來「霹靂啪喇」的聲音，前往查看，發現樓層走廊位置有地磚拱起，部分更裂開，懷疑因天氣凍而導致事件發生。帖文刊出後，得到網民熱烈討論，眾人直呼事件「誇張」。

今日，《香港01》到欣安邨與當區區議員容溟舟一同巡視，發現邨內三棟大廈，包括欣喜、欣悅、欣頌樓共10層出現不同程度的爆裂，以欣悅樓某樓層為例，其中一翼的地磚整列拱起，磚與地面之間的裂縫高度足以放到一個2元硬幣。屋邨管理處在受影響地磚貼上「地面不平 請勿靠近」的告示。

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容溟舟稱，裂地磚現象乃欣安邨「特產」，自2011年入伙以來，每當氣溫突然急降，便會收到有地磚拱起的事件發生，最多的一年同一大廈10多層樓有地磚裂開，「每年集中係寒冷天氣發生，爆磚都係以高層為主，變成每年例行公事。」一旦發生便立即圍封通知居民，再安排工程鋪磚。

容溟舟透露，導致事件發生要歸咎於當年鋪地磚工程參差，師傅鋪地磚時，部分地磚與地面之間英泥少於8成，導致地磚部分地方沒有英泥連接，出現空心情況，「唔係成塊都有英泥，熱漲冷縮時就會爆。」一旦爆裂或出現骨牌效應，波及樓層其他地磚。容溟舟稱，因維修隊非每日在邨內駐守，加上疫情關係，相信鋪磚工程需時，冀署方盡快清除受損的地磚，先以木板鋪平受影響地方，盡快於農曆新年前完成修復。

資深專業驗樓師詹濟南稱，氣溫急降時很容易出現空心地磚爆裂情況，是香港常見的情況，因空心磚內入了空氣，磚內裡的空氣氣溫較磚外的氣溫降得慢，出現大溫差時會「迫爆」地磚。

翻查資料，2016年1月本港氣溫急降，欣安邨欣悅樓40層樓中有14層出現地磚拱起爆裂。（資料圖片）

翻查資料，2016年1月本港氣溫急降，欣安邨欣悅樓40層樓中有14層出現地磚拱起爆裂。當時房屋署回應指，是因氣溫突然急速下降，熱漲冷縮導致欣安邨欣悅樓部分樓層走廊地磚拱起。