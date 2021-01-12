黑衣人中大推欄撒粉　警入校園搜證　截查途人

香港中文大學昨（11日）有多名黑衣人士推倒保安崗位欄杆，一名55歲男保安被潑不明粉末不適送院。校方報警處理，一名20歲姓曹男子被捕。消息指被捕人為中大學生。事隔一日，今（12日）下午3時許，大批警員到達港鐵大學站中大入口截查途人，並進入校園搜證。

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下午3時半，約20名警員於中大保安處人員陪同下，在校園內搜證。（鄧詠中攝）

事發於昨（11日）中午12時39分，大學站A出口對開廣場的中大保安崗位，有約8名身穿黑衣的人士推倒欄杆後，疑向一名55歲男保安潑不明粉末。保安眼部感到不適送往醫院治理。警方接報後到場，以涉嫌「公眾地方行為不檢 」及「普通襲擊」，拘捕一名20歲姓曹男子，案件交沙田警區重案組第二隊跟進。消息指，警方初步調查相信被捕男子為中大學生，但身上無學生證，亦拒絕回答任何問題，身分有待確定。

鄧炳強指作為中大畢業生，看到懷疑中大生牽涉襲擊欺凌，感到心痛，他問大學生何時變成目無法紀的暴徒。（張浩維攝）

鄧炳強：對中大生襲學校保安感憤怒心痛

本身的中大畢業生的警務處處長鄧炳強，今早視察位於啟德的新冠肺炎個案追蹤指揮中心後回應中大有黑衣人向保安撒粉末一事，表示憤怒心痛，斥責涉事人士違背校訓，達不到基本良知，「佢哋咁做不單止違背我哋中大博文約禮嘅校訓，亦都達唔到人類基本良知嘅要求，對於好多表現優秀嘅中文大學嘅學生，令到我哋蒙羞 。」