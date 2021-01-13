元朗明渠水位昨日（12日）晚上突然暴漲升，有網民形容僅差5至6呎便浸滿明渠，懷疑是渠務署的充氣尼龍壩漏氣，導致水位上升。其後又有區議員向渠務署查詢，始知尼龍壩可能正進行測試，並被降低，令海水倒灌入明渠。渠 務署回覆《香港01》查詢，證實近日正為尼龍壩進行維修保養，尼龍壩曾進行短暫排氣，致明渠上游水位上升。

而元朗區區議員陳敬倫亦發文指，元朗明渠突然水漲。

昨日（12日）晚上，社交平台專頁「盡在元朗」上載了一段片段，指元朗朗屏西鐵站外一條明渠的水位突然上升。拍攝者懷疑是渠務署設置的尼龍壩漏氣，導致整條元朗明渠水位急速上升，他形容當時水位再上升多5至6呎便會浸滿，並指不少街坊已致電渠務署投訴，要求跟進。

而元朗區區議員陳敬倫亦發文指，發現元朗明渠突然水漲後，他已向渠務署查詢，並獲告知是下游的尼龍霸降低，令海水倒灌入至明渠，繼而令水位上升，而且有可能是機電組進行測試。陳敬倫續指，明渠水位退卻後，淤泥或有可能發出惡臭，估計將會再有一輪清潔、洗地的工作。

記者今早再到現場視察，發現渠邊釘有渠務署標明「元朗主明渠」的指示牌。現場所見，明渠的水位已降低，未見有大量垃圾漂浮，僅有少量油污。而一街之隔更加已經沒有水，可見到渠底。街坊梁生指，過去7至8年每天早上都乘車都會經過明渠，並指「久不久都見到有水」。

渠務署：尼龍壩進行維修保養 昨日短暫排氣

渠務署發言人表示，設於元朗主明渠下游末端連接山貝河的充氣尼龍壩，用以防止下游后海灣的污水倒流入明渠，以免對上游居民造成環境滋擾。一般情況下，尼龍壩會保持充氣狀態，分隔上下游河水。於暴雨或上游水位上升至一定高度時，尼龍壩會自動排氣降下，令上游洪水排至下游，防止水浸發生。

發言人指，署方近日正為尼龍壩進行維修保養，尼龍壩在工程進行期間可能需要短暫排氣。在1月12日下午6時左右，尼龍壩曾進行短暫排氣，致明渠上游水位上升至與下游水位相若的高度。署方於過程中密切監察明渠的水位，以確保不會引致上游地區出現水浸。尼龍壩在維修保養工程完成後，已即時回復充氣狀態。因應維修保養工程需要，尼龍壩有機會於本月15日再次進行排氣降低，呼籲市民毋須擔心。

發言人又指，尼龍壩排氣降下後，下游河水有機會夾雜海水將淤泥帶入上游明渠，造成氣味問題。為減少對居民造成環境滋擾，署方將於所有相關維修保養工程完成後，於受影響明渠進行清理工作。

翻查資料，渠務署因應新界北部和西北部不少排水道受後海灣被污染潮水的影響，要處理排水道上游受污染的水流，以及解決受污染潮水倒灌的問題。渠務署於1992年在元朗主明渠安裝「充氣尼龍壩」，其後在其他地點再加建多個同類設施。潮漲時，尼龍壩可充氣達至所需高度以阻截受污染潮水倒灌；但當上游有大量雨水流入，尼龍壩則可放氣讓雨水排進大海。同樣，尼龍壩亦設旱季污水截流設施，將上游的污水引回污水收集系統。

渠務署於1992年在元朗主明渠安裝「充氣尼龍壩」。