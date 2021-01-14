國安處拘黃國桐等11人涉「協助罪犯」　與12港人潛逃案有關

九龍城區議員、律師黃國桐今（14日）清晨6時23分在facebook發帖，稱6時10分被國安處人員上門帶走，暫不知到哪間警署，表示會不斷更新。警務處國家安全處人員今早拘捕黃國桐等11人「協助罪犯」，消息指，與協助12港人潛逃有關。 黃國桐上午被押送至其九龍城福佬村道議員辦事處調查，約個多小時後離開。黃被警員押上車時疾呼：「民主法治人權！唔好放棄！唔好放棄！」上午11時50分左右被帶到沙田警署。

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據了解警務處國家安全處今日（14日）早上於多區以「協助罪犯」罪名，拘捕11人（8男3女），年齡介乎18歲至72歲。被捕人士現正被警方扣查。除黃國桐外，活躍於社運的前學聯副秘書長何潔泓在fb發帖指，其母張女士今晨6時許被警察上門拘捕，現身處荃灣警署。另外音樂人霍朗齊fb亦表示於今早在家中被捕， 現身處警署，已聯絡律師跟進。

警方上午10時許押送黃國桐到位於九龍城福佬村道的議員辦事處調查，約個多小時後離開。他被警員押上車時疾呼：「民主法治人權！唔好放棄！唔好放棄！」上午11時50分左右被帶到沙田警署。

據了解， 被捕11人向12名潛逃港人提供金錢資助及偷渡意見，介紹人在陸上接送以及窩藏等。

12名港人去年8月底涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，深圳鹽田人民法院上月30日就12港人案作出判決，涉組織他人偷越邊境罪的鄧棨然、喬映瑜，分別被判有期徒刑3年及2年；李宇軒等8人偷越邊境罪罪成，被判有期徒刑7個月。至於廖子文及黃臨福兩名未成年港人，因自願認罪而不獲起訴，兩人同日上午11時由深圳警方移交香港警方。

↓↓12港人潛逃控罪↓↓

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律師黃國桐在反修例運動期間為市民提供免費法律諮詢，並在台北開設餐廳「保護傘」，連結在台灣的香港青年。「保護傘」去年10月16日傳出遭人潑糞的消息，除了用餐區之外，連廚房、餐具也都遍布糞便．台灣警方介入調查，依公然侮辱、傷害及毀損等罪嫌起訴4名人士。