疑抹窗失足　北角瓊峰園印傭墮樓亡

抹窗失足意外時有發生，特別年近歲晚，市民亦陸續開始大掃除。今（14日）早9時56分，警方接獲報案指，北角天后廟道202-204號瓊峰園對開，聽到一聲巨響，其後發現一名外籍女子倒臥地上，懷疑她由高處墮下。救護人員接報到場，證實女子當場不治。警方經調查發現，女死者為37歲印尼籍，疑在露台抹窗期間失足意外墮下。

工權會總幹事蕭倩文提醒，抹窗時應盡量使用長柄等輔助工具，不要踏在不平穩的踏腳位處，例如摺凳、有轆的凳等，最重要的是身體不要過度延伸出窗外。

職安局：家居抹窗高危 籲僱員僱主小心

職安局高級顧問余海娟對事件心感遺憾，她表示抹窗一向是打掃家居的高危位置，僱主及僱員亦需提高警覺。余提醒，無論是家傭或家務助理，抹窗時都必須鎖上窗花及不應將身體伸出窗外，如清潔高位及外窗時可利用長柄工具，以「伸手不伸人」原則抹窗，如有需要亦可在工具上加上手繩，避免工具意外墮下擊中途人。另外清潔時亦需「腳踏實地」站在穩固地上，不要倚著窗戶或窗花。

余續指，自中介公司將「清潔外窗非家庭傭工的職責範圍」條款列在合約上後，僱主及家庭傭工對抹窗的安全意識有所提高，不過仍需雙方互相提醒，同時僱主亦要提供合適工具予家傭，免生意外。

2016年本港發生多宗外傭抹窗意外，當年10月菲律賓駐港總領事館向中介公司發言，要求合約列明「清潔外窗非家庭傭工的職責範圍」，單方面禁止菲傭抹窗。但有僱主組認為抹窗是基本家務要求。勞工處與僱傭代表開會後，於11月14日公布，自2017年1月1日開始，外傭的標準僱傭合約將會加入一項清潔外窗的新條款，保障外傭的職業安全。

根據新條款，當僱主要求傭工清潔窗戶向外的一面（外窗），而該窗戶並非位處地面、毗鄰可合理地供傭工安全工作的露台或走廊，窗戶須已安裝窗花，窗花須鎖上或被固定，以防止被開啟；及傭工除了手臂外，身體其他部份不得伸出窗外。