網傳疑似港鐵車廂內兩裸男性行為自瀆　港鐵已報警　警重案組跟進

網上瘋傳兩段疑似拍攝於港鐵車廂內的猥褻片段，兩名男子裸身於車廂內進行性行為及自瀆等不雅舉止，不少網民嘩然大呼誇張。港鐵表示已就此事報警，有需要時會配合警方調查，並呼籲乘客不應在鐵路處所内作出不雅、使人反感或造成騷擾的行為。 警方指，昨晚（15日）接獲港鐵職員報案，指發現網上流傳片段有兩名男子在港鐵車廂內進行不雅行為。經初步調查，案件暫列公眾地方行為不檢及發布淫褻物品，交由葵青警區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕。

流傳的其中一段片段長40多秒，片中兩名全身赤裸的男子，於懷疑在港鐵東涌線的車廂內進行不雅行為，包括性行為及自瀆。另一段片段則為一名赤裸男子舉機自拍自瀆，遠處更可見有乘客仍坐於車內。片段於網上瘋傳，不少網民看畢片段後大呼「誇張」，又指應報警處理。

港鐵：非常重視事件

港鐵發言人表示，並不清楚影片的來源和拍攝時間，車站並沒有相關事件的記錄，亦沒有收到乘客的求助。當公司留意到該影片，車務控制中心已就此事報警，有需要時會配合警方調查。港鐵又指非常重視此事件，呼籲乘客不應在鐵路處所内作出不雅、使人反感或造成騷擾的行為，又指若乘客遇到類似的情況，可聯絡港鐵職員或報警處理，以便提供即時的協助。

根據《港鐵附例》28H條，任何人不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感的行為。如違反一經檢控最高可被罰款5000元。