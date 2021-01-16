大埔洞梓再現捕獸器　野豬墮陷阱受傷掙扎半日

去年11月，大埔洞梓有一隻唐狗誤中捕獸器，前腳被夾傷。事隔一個月多，昨晚（15日）洞梓一處紅樹林近沼澤再現捕獸器，一頭野豬誤中陷阱，頻頻發出慘叫聲。香港野豬關注組趕卦現場，發現野豬的頸及嘴部被繩索纏住，牠不斷走動試圖掙扎，最終扯斷繩索在漆黑中逃進樹林。

香港野豬關注組幹事黃豪賢表示，昨晚上11時收到村民通知，於黃昏時份起在洞梓紅樹林附近聽到野豬叫聲，懷疑有野豬被困，成員遂通知漁護署及趕赴了解。現場漆黑一片，成員僅能透過手電筒光線在樹林中搜索，隨著野豬的呼叫聲漸大，最終在紅樹林近岸的沼澤發現一頭身長約1.5至2米的成年野豬。成員隱約看見野豬的頸及嘴部被繩索纏住，估計為捕獸器裝置，惟野豬奮力掙脫，不斷來回走動，在漁護署人員到場前扯斷繩索，逃進樹林中。

其後，關注組成員在場發現部份陷阱裝置，有一條長長的繩索及橡筋綁住樹木及渠蓋，相信為人為套索，用作捕獵野豬之用。黃豪賢稱，由於野豬是扯斷繩索逃走，因此牠的頭部應仍有套索，目前最擔心牠的傷口留有捕獸器殘餘物，使傷口受感染或惡化，呼籲村民如發現受傷的野豬，可通知漁護署或關注組成員到場協助。

黃續指，洞梓不是首次發現捕獸陷阱，一個多月前曾有唐狗誤中捕獸器，前腿被傷，關注組強烈譴責有關行為，希望漁護署及警方加強巡邏、介入事件調查。