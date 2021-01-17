水警海關大嶼山聯合行動　檢740萬走私貨物拘2男子

水警聯同海關人員，於1月15日晚起，在大嶼山一帶展開聯合反走私行動，當晚拘捕2名男子，多人逃逸。兩次行動中，人員共檢獲109袋及96箱懷疑走私乾魚翅、化妝品、藥劑製品、名牌衣物及手袋、電子零件、電子遊戲機，以及一艘快艇及2輛輕型貨車，總值約740萬元。案件交由海關跟進。

15日晚上8時，執法人員在塘福一碼頭發現4名男子，正將貨物從輕型貨車搬運到一艘可疑快艇上，懷疑他們正進行走私活動，遂展開行動。該4名男子及貨車司機見狀，立即登上快艇企圖高速駛去，水警小艇遂在海上展開追截，惟該艘快艇未有按指示停低。經過一輪追截後，成功在塘福對開海面將快艇截停，並拘捕2名分別40歲姓陳及33歲姓冼本地男子，他們涉嫌觸犯《進出口條例》的罪行被捕。其餘涉案男子則逃去無蹤。

另外，16日凌晨約2時在大嶼山北面一碼頭，執法人員發現5名男子將貨物從輕型貨車搬運到一艘可疑快艇上，懷疑他們正進行走私活動，採取行動。2名男子立即登上快艇，水警小艇遂在海上展開追截，惟該快艇最終逃離。另一名男子欲駕駛貨車逃去，惟貨車懷疑撞壆後翻側，男子隨即下車逃離現場。

根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。